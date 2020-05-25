【新冠肺炎】病毒肆虐中無路可逃的一群　巴西原住民死亡率急升

巴西持續遭受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊，當地的確診病例升至全球第二，總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）「經濟大於一切」的放任抗疫方式備受批評，其中衛生條件較差的原住民情況更加令人憂慮。

美國有線電視新聞網絡（CNN）5月24日報道，巴西的原住民大多遠離醫院及缺乏基本設施，導致他們在疫情的死亡率急劇上升，有追蹤當地90萬原住民疫情狀況的組織、巴西原住民人民協會（APIB）數據顯示，原住民在疫情死亡率是巴西其他人口的兩倍。

該組織錄得980宗原住民確診個案，最少125人死亡，換算而言，原住民感染新型冠狀病毒的死亡率為12.6%，而巴西全國的死亡率則為6.4%。

2020年5月10日，由於缺乏應對疫情的治療方法，巴西原住民國家公園的社區的負責人多斯·桑托斯以「地道」方式 ——喝大蒜和酸橙製成的茶，對抗持續10天的高燒症狀。（AP）

報道提到，到大城鎮或城市地區上學或找尋找工作的原住民所面對的風險較高，他們生活生活條件惡劣，加上幾乎得不到的公共服務，導致他們更容易受到衛生問題的影響。另外生活在偏遠地區的原住民亦可能都沒有基本衛生和醫療設施保障。

原住民與ICU之間的漫長距離

根據非牟利組織InfoAmazonia的研究顯示，巴西原住民村莊和最接近的醫院深切治療部（ICU）的平均距離為315公里，有一成的原住民村莊更與ICU有700公里至1,079公里之間的距離。現時巴西有超過60個原住民社區出現確診病例，當中主要來自亞馬遜地區，他們到醫院看病，就只可乘船或飛機前往。

巴西首位原住民國會女議員瓦皮查納（Joenia Wapichana）認為，原住民社區，即使擁有基本診所的社區對疫情沒有準備，導致受感染的人須送到其他地區治療，而且不時要長途跋涉，就算到埗仍要面對醫院、ICU床位、呼吸機不足的困境。

↓↓↓請點擊以下圖輯了解巴西在疫情下的日常情況：

+ 8 + 7 + 6

民權人士：疫情隨時變成原住民的種族滅絕

巴西北部和東北部州份是當地疫情最嚴重地區，亞馬遜州是其中一個重災區，大多數原住民死亡個案都是來自該州，有地方官員早在3月警告，州內的衛生系統面臨崩潰。有原住民爭取權益的人士憂慮，亞馬遜原住民對外來的病毒沒有抗體，一旦疫情在族群內擴散，或會演變成一場種族滅絕。

巴西國會日前最新通過一項緊急法案，為原住民社區提供醫療設備和野戰醫院，同時供食水和糧食，令原住民部落在足夠物資自我隔離。不過法案仍要在參議院成功闖關，並要得到本身與原住民關係惡劣的總統博爾索納羅的批准，因此原住民能否渡過疫情，看來仍有不少隱憂。