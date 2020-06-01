【美國示威・新聞教室】反法西斯主義　Antifa是什麼？

美國總統特朗普（Donald Trump）5月31日表示，要把「反法西斯主義」（Antifa）組織列為恐怖主義。反法西斯主義其實是什麼組織？

美國示威：黑人弗洛伊德（George Floyd）的死亡引發全國多地示威，抗議暴力執法及歧視。（Reuters）

Antifa全稱Anti-Fascists，意為「反法西斯主義」。原始的反法西斯主義在1920年代在歐洲出現，與當年逐漸橫行，後導致二戰爆發的法西斯主義對抗。二戰結束後，反法西斯主義亦沉寂下來。

現代的反法西斯主義在1980年代，隨新納粹主義出現而逐漸崛起。而美國的反法西斯主義則在2000年，特別是2016年特朗普當選總統後變得活躍。但因傳統的法西斯主義在美國不復存在，今天的反法西斯與當年不一樣，以下以美國常稱的Antifa代稱。

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Antifa是極左主義

美國Antifa主要針對保守及右翼主義，包括反霸權、反歧視、支持女性平權、支持LGBT等，對因特朗普所帶動的「另類右翼」（Alt-right，或統稱極右）尤為敵視。

Antifa在美國沒有嚴謹組織，沒有領袖，僅由有共同信念的地方人士自行組成，並自稱Antifa。成員共通特徵是會穿黑色衣服，黑色口罩或頭盔。

Antifa稱只會自衛反擊，但實際表達訴求方式傾向暴力。包括騷擾右翼人士、出現在右翼的集會中挑釁示威者、與極右分子直接衝突等。如2017年發動示威趕走預定前往加州大學演講的另類右翼人士雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）；2019年在波特蘭發動示威，與同日舉行集會的極右分子對峙等。

傳統平權組織集會時一般會視同時出現的Antifa為障礙，害怕活動最終釀成暴力衝突。

在這一波示威活動中，特朗普或部分官員歸咎暴力衝突是Antifa所推動，但有質疑Antifa不是示威活動的主因。實際參與示威行動的人來自不同政見，由極左至極右都有，包括趁亂打劫的滋事分子。