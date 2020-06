英中貿易協會主席：英國承受不起背棄中國代價

受新冠肺炎(COVID-19)疫情及香港問題影響後,英國政府接連出台對華強硬政策,中英關係緊張。英中貿易協會主席薩蘇恩(James Sassoon)6月8日在英國媒體刊登文章稱,英國承受不起背棄中國的代價。

這篇文章6月8日在英國《每日電訊報》發表,題為《英國承受不起背棄中國的代價》(Britain can ill afford to turn its back on China),文章提到英國與中國的共生互惠關係之深,遠超聒噪的批評者所願意承認的。

文章稱,當前,英國在對華關係問題上正進行某種認真反思,疫情危機以來,許多人呼籲我們在與第二大經濟體打交道方面「動真格」。指責別人或許讓自己感覺良好,但這不是嚴肅和深思熟慮的戰略。就對華關係而言,「動真格」意味着要認識到英中有着重要經濟關係,英國承受不起讓兩國關係陷入危機。這還意味着認識到這種關係會帶來影響力,並提供平台讓英國追求更廣泛的目標。

文章指出,中國在英國經濟中發揮着核心作用,是英國商品的第三大出口市場。2019年英國對華出口的商品價值258億英鎊,佔到英國總出口逾7%,是英國2012年對華出口的兩倍多。英國服務業企業突飛猛進,這方面的對華順差正不斷擴大。隨着中國進一步開放,英國的銀行、學校和醫療機構的機遇也將進一步增加。數以萬計的中國人在英國留學,為英國的大學提供了重要收入,而來自中國的遊客疫情前就已迅速增長。

由於出口成功,英國對中國的貿易逆差正縮小。英國企業因中國需求而蓬勃發展。受疫情影響,今年貿易增長會放緩。然而,中國經濟已開始復甦,隨着中產變得更加富裕,中國的長期增長潛力巨大。自2000年以來,英國已獲得數百億英鎊的中國投資——是歐洲第二大投資接受國德國的兩倍多。

文章稱,危言聳聽者稱中國偷走英國的專業知識。但其實,更多時候中國投資是幫助創造或保住英國的就業機會。

文章稱,很多分析忽略了中國崛起給英國帶來的好處,中國不僅為消費者提供更便宜的商品,為英國公司提供廣闊新市場,還為英國的價值觀和生活方式贏得13億人心帶來機會,若英國現在背離中國,競爭者會欣然填補,將就業和軟實力的收益收入囊中。疫情危機過後,中國對地球的未來將比以往任何時候都更重要,現在轉身離場,背棄中國,或許帶來一時之快,但這絕非治國之道。

在新冠肺炎疫情爆發後,英國正醖釀對中國採取強硬措施。約翰遜(Boris Johnson)政府已經在華為問題上改變了政策。英國《電訊報》5月22日晚上稱約翰遜已要求官員制定計劃,要在2023年之前,把中國對英國5G基礎建設參與的程度降到零。

路透社23日的報道稱,此一事態發展將標示英國政策轉向。倫敦政府4月底才證實將讓華為參與建設5G網路。倫敦政府決定讓華為參與建設該國5G網絡中被視為非敏感部分,並把公司的參與程度限在35%以下。