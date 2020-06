歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)6月14日在和美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就對華關係議題會晤數小時前發聲明說,在美中之間「選邊站的壓力在增大」,但歐盟的外交風格側重多邊主義與合作。

博雷利在官網發表題為《大風大浪將至,歐盟自身利益和價值觀是前進的指南》(In rougher seas, the EU’s own interests and values should be our compass)的聲明。

他指出,當下美中緊張關係成為國際政治格局的主軸,「選邊」的壓力正在增加。他表示,歐盟將不會加入對抗中國的跨太平洋聯盟,不會在美國與中國衝突升級時選邊、站隊。

文章指出,歐盟會保持自己的立場,同北京、華盛頓在有互惠利益的領域上共同合作,「面對風浪,歐盟自身的利益和價值觀,才應是前進的指南。歐盟必須走『自己的路』,哪怕要因此迎接各種挑戰。」