美國最高法院裁定　民權法保障性小眾免受職場歧視

美國最高法院6月15日裁定，性小眾人士（LGBT）包括女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）受到民權法案第7章保障，免受職場歧視。兩名保守派大法官也支持裁決。此裁決被視為自最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化以來，LGBT人士爭取權益的重要一刻。

法院裁定LGBT人士也會受《1964年民權法》（Civil Rights Act of 1964）第7章的保障。第7章禁止僱主因性別、種族、膚色、宗教及原國籍等因素而歧視員工。此前，在美國大多數地區，仍未有法律保障LGBT人士在職場上不受歧視，當中有28個州缺乏防範這類歧視的措施。

最高法院9位大法官最終以6票對3票通過裁決。保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）及最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts），加入另外4位自由派大法官，支持裁決。判決書由現任總統特朗普（Donald Trump）所委任的戈薩奇主稿。

特朗普被指一直試圖削弱LGBT人士的權利。特朗普得悉裁決後形容裁決很有力，稱：「他們（大法官）已裁決，我們接受他們的決定。」

最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）同意民權法第7章同時保障LGBT人士免受職場歧視。圖為2020年1月16日，羅伯茨到訪國會參議院。（Getty Images ）

據指，最高法院是針對喬治亞州（Georgia）及紐約州（New York State）兩項同性戀人士權利訴訟案，及密歇根州（Michigan）一項跨性別者權利訴訟案來作出這項裁定。