美媒：中國003號航母意外從上海施工現場消失

美媒稱，情報分析師最近發現了一些令人驚詫的事情，中國正在建造、尚未完工的第二艘國產航母003號突然從位於上海的施工現場消失。

據美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站6月15日報道，情報分析師最近發現，中國正在建造的第二艘國產航母003號突然從位於上海的施工現場消失。

與中國海軍現有的兩艘航母「遼寧艦」與「山東艦」相比，003號航母將更接近美國海軍的航母。003號航母有一個電磁彈射系統（EMALS），與美國福特號航空母艦（USS Ford）類似。

報道評論稱，此舉令許多觀察人士感到意外。該建築工地是專門建造的，並有自己的下水盆地。

在這個施工現場，許多船體部分已經佈置好，並正在連接過程中，巨大的船體開始成形。

第一個迹象表明某些工作正在進行，那就是建造了一艘大型半潛式的運輸駁船。這艘船本身是巨大的，能夠裝載整個航空母艦的部分。但是，這艘運輸駁船似乎不是為深海設計，因此預計是在當地造船廠的不同部分之間使用。

今年5月，這艘運輸駁船被移到航母附近的下水盆地。從5月23日的衛星圖像上可以看到，駁船隱藏在雲層後面。

This most recent image showing the Type 003 aircraft carrier construction site at the Jiangnan Shipyard in Shanghai on 11th June ... and indeed, the carrier is gone.



(Image via @lqy99021608) pic.twitter.com/bkOYcgAClx — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 15, 2020

而關鍵的是，運輸駁船是空的。它最有可能是航母失蹤事件的「罪魁禍首」，但在6月2日航母離開後，運輸駁船又回到了下水盆地。報道分析稱，因此航母的新地點必須離駁船較近，以便駁船完成裝貨、前往、卸貨和返回。

這個航母建造工地每周都會被經過的衛星捕捉幾次，但最近的圖像被有時難以穿透的雲層所困擾。