朝鮮證實完全摧毀朝韓聯絡辦公室　文在寅召開緊急會議

朝鮮中央通訊社6月16日報道，位於邊境開城工業區的朝韓聯絡辦公室當日下午2時50分已經被爆炸「完全摧毀」。

報道指，為了迎合民意，讓「人渣」和默許「人渣行為」的人付出應有的代價，在繼切斷韓朝所有通信聯絡渠道之後，朝方決定完全摧毀韓朝聯辦。

朝鮮新聞網（NK News）報道，朝鮮中央電視台已經證實消息，不過未有播出相關片段。

BREAKING: Here's footage of North Korea's state-run KCTV announcing that the North-South joint liaison office has been "tragically destroyed" on Tuesday. https://t.co/9HFgJOkq3a pic.twitter.com/O8mS6Rq35L — NK NEWS (@nknewsorg) June 16, 2020

韓聯社同日下午較早前報道，朝鮮邊境的開城工業區冒煙，並傳出巨響爆炸聲。韓國統一部之後證實，朝鮮在當地下午2時49分炸毀位於當地的韓朝聯絡辦公室大樓。韓國總統文在寅緊急召開國家安全保障會議全體會議，討論有關事件。

處韓國京畿道坡州市臺城洞的一名目擊者說，聽到爆炸聲，看到好大煙，像是著火。