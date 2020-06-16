朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室大樓　韓國公開現場片段

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朝鮮邊境的開城工業區6月16日下午冒煙及傳出巨響爆炸聲，朝鮮之後證實，已炸毀位於當地的韓朝聯絡辦公室大樓。韓國軍方之後公開拍攝得到的片段。

🔻韓國軍方公開有關影像🔻

從韓方公開的影像可見，爆炸威力巨大，現場濃煙滾滾，但也有指現場有較高的建築物沒有遭完全炸毀。

朝鮮中央通訊社在6月16日證實，位於邊境開城工業區的朝韓聯絡辦公室當日下午2時50分已經被爆炸「完全摧毀」。

韓聯社報道，當天從韓國邊境也能用肉眼觀察到開城工業園區方向冒出濃煙，當地也傳出巨響。身處韓國京畿道坡州市臺城洞的一名目擊者說，聽到爆炸聲，看到好大煙，像是著火。

韓國總統文在寅之後緊急召開國家安全保障會議（NSC）全體會議，討論有關事件。

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