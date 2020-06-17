朝鮮公開炸毀韓朝聯辦大樓高畫質片段　韓國切斷開城工業區供電

朝鮮6月16日炸毀位於邊境開城工業園區的韓朝聯絡辦公室大樓，翌日更發布高畫質「拆樓」實況影片及照片，只見4層高的韓朝聯辦在爆炸中夷為平地，就連相距不遠的高樓也遭受波及，外牆玻璃幾乎全碎。

🔻NK NEWS公開朝鮮發放的片段🔻

NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.



North Korea demolished the office at approximately 2:50 p.m. on Tuesday.



MORE HERE: https://t.co/gsKpEz8Mhi pic.twitter.com/SwIlaljM50 — NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2020

影片可見，一聲爆炸後，韓朝聯絡辦公室大樓迅即倒塌，現場冒出一陣陣濃煙，該建築位於朝鮮境內，逾168.83億韓圜（約1.1億港元）建造費則是由韓國斥資。這次爆炸威力強大，連大樓旁的高樓亦嚴重損毀。

韓國切斷開城工業區供電

《中央日報》報道，韓國則在朝鮮炸毀大樓後的30分鐘，切斷對開城工業區內的所有電力供給。開城工業園區自設立起一直由韓國供電。

韓國《中央日報》16日以「隨着韓朝聯辦遭炸毀，納稅人也損失了170億韓圜」為題報道事件，報道指出，該辦公室所在的土地為朝鮮所有，但建設費用則由韓方承擔，在2018年至2020年，韓國總共花費逾168.83億韓圜（約1.1億港元），包括2018年用了103億韓圜、2019年使用54.38億韓圜，並在今年截至5月，再投放了11.45億韓圜。

韓朝關係：圖為6月16日，朝鮮中央通訊社發放相片，位於開城的朝韓聯絡辦公室被炸毀。（路透社）

🔻有關朝鮮炸毀韓朝聯絡辦公室大樓的圖片🔻

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金與正曾作「預告」

朝鮮勞動黨統一戰線部6月初發聲明，譴責有脫北者團體向朝鮮方向散布反朝傳單，聲言稱要完全關閉韓朝聯絡辦公室。韓國統一部6月8日稱，韓方人員當天根據日常工作安排致電朝方但不獲接聽，是自揭幕以來，朝方首次不接電話。

朝中社6月13日報道朝鮮最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨第一副部長金與正發表的談話，她再顯露對韓國方面散布反朝傳單的不滿，她表示已到了與韓方一刀兩斷的時候。

她當時稱，在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的韓朝聯辦坍塌成一片廢墟的情景。她還稱，計劃將下一輪對敵行動的行使權交給總參謀部。韓聯社當時報道，此言暗示朝鮮將撤除韓朝聯絡辦公室，對韓採取軍事行動。