【英國王室】威廉王子生日　肯辛頓宮發布他與3子女溫馨合照

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英國劍橋公爵威廉王子（Prince William）6月21日生日，今年的生日剛好與父親節是同一天。肯辛頓宮（Kensington Palace）當天在社交媒體發布一張他與3名兒女的合照。

肯辛頓宮6月21日發布一張威廉王子的相片。（Twitter@KensingtonRoyal）

這張由劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）親手拍攝的相片，除威廉外，入鏡的還有6歲的喬治王子（Prince George）、5歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）和2歲的路易王子（Prince Louis）。照片中，威廉抱着路易坐在一個鞦韆上，夏洛特站在身旁，而喬治則在他們後面，4人均笑容滿面。

這個鞦韆也不是普通的一個鞦韆，而是威廉的父親、英國王儲查理斯王子（Prince Charles）送給他和凱特的結婚禮物。這樣來說，它在父親節這天也別具意義。

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凱特19日在諾福克郡的家中為他們拍照。除了鞦韆相外，還有另一張畫面溫馨、樂也融融的照片，相中顯示威廉背着喬治趴在地上，然後路易和夏洛特再趴在2人身上。

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