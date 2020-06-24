朝鮮暫緩對韓軍事行動　韓媒：金正恩欲為局勢降溫

朝鮮領袖金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正接掌對韓事務後，朝方6月16日炸毀韓朝聯絡辦公室，朝韓關係急轉直下，但之後朝鮮最高領導人金正恩6月23日決定延遲對韓國的軍事行動，外界關注半島局勢是否出現轉機。韓聯社分析，金正恩可能有意為緊張局勢降溫。

朝中社報道，金正恩23日主持執政勞動黨中央軍事委員會會議，下令暫停人民軍總參謀部提出的對韓國軍事行動計劃，朝鮮翌日更在邊境地區拆除僅安裝3天的10多台對韓廣播設備。

金與正和金正恩，一人唱黑臉、一人唱白臉，用意何在備受關注。韓聯社引述分析指出，朝方擱置對韓軍事行動計劃的決定可能體現金正恩為緊張局勢降溫的意圖。朝方拆除擴音設備也可能與金正恩的該決定有關。

報道又引述分析稱，金正恩可能認為執行對韓軍事行動計劃得不償失，就會引起韓美的強烈不滿，給兩國實施大規模聯合軍演的口實。

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朝韓關係在最近數周急轉直下，源於平壤方面6月初批評身處韓國的脫北者團體散布反朝傳單。韓國脫北者團體「自由朝鮮運動聯合」5月31日曾在京畿道西北部的金浦市，用大型氣球向朝鮮散發50萬份傳單、50本手冊、2000張1美元紙幣和1000張記憶卡。

金與正在6月4日批評脱北者是「垃圾」及「人類渣滓」等，並對韓國縱容脫北者的行為感到不滿，要求首爾方面採取行動。朝方更於16日炸毀位於邊境開城工業園區的韓朝聯絡辦公室。