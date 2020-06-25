英媒：印度海關扣起中國貨作額外檢查

印度與中國因6月15日的邊境衝突關係趨僵，兩國關係緊張情況似有蔓延至其他範疇之勢。英媒6月24日引述留意到情況的消息人士稱，印度金奈（Chennai）的海關扣起進口自中國進的貨品作額外檢查。

在印度過關時出現延誤的貨品，包括美國蘋果公司（Apple Inc.）、思科系統（Cisco Systems）、 戴爾（Dell）及福特汽車（Ford Motor）產品。另有消息人士稱，在台灣的富士康也受影響。

路透社指印度加強檢查由中國進口到金奈港口的貨物，可能會破壞供應鏈。金奈港口處理的貨品，包括汽車，汽車零部件，化肥和石油產品。

路透社引述3位消息人士說，儘管政府尚未發出正式命令，但那裏的海關官員已告訴進口商，不允許來自中國的貨物在未經檢查的情況下離開港口。海關常只對貨件進行隨機檢查，而不是強制檢查。

一位資深業內高層管理人員表示，在金奈和其他港口以及一個機場，藥品的托運也被卡住。製藥公司被通知，在有關方面嚴格檢查每個容器之後，會予以放行。

印度一名財政部官員拒絕就報道置評。印度海關由財政部監管。

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