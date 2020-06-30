【中印衝突】兩國軍方高層再晤前　法俄以將向印度付運新武器

繼6月6日、6月22日的兩次會談後，中印將於6月30日舉行第三次軍長級會談。消息人士稱，此次會議的議程是推進雙方此前提出的建議，以促進脱離接觸。

據亞洲國際新聞（印度）社（ANI）6月29日報道，此次會談將於6月30日10時30分，在印度一側的楚舒勒村（Chushul）進行，駐列城（Leh）的印軍第14集團軍軍長辛格（Harinder Singh）中將和中國人民解放軍南疆軍區司令柳林少將率各自代表團參加。

此外，兩國之間將每周舉行一次跨部門會議。除外交部、國防部、內政部的官員外，軍事指揮官也將出席會議。

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據悉，前兩次的軍長級會談地點都在拉達克（Ladakh）中印實際控制線中國這一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行，而楚舒勒就在摩爾多的對面。

另據《印度斯坦時報》6月29日透露，此次會談，雙方將商討6月6日達成協議的執行情況。

消息人士指出，印度將持續要求中國部隊從幾個雙方對峙地點​​撤離，縮小雙方在邊境的軍事集結，且恢復5月初雙方對峙前的現狀。

中央社報道為因應中印邊境的緊張局勢，印度政府已陸續向俄羅斯、法國、美國和以色列表達希望採購的武器系統儘快交付給印度。

包括印度《經濟時報》（Economic Times）的媒體在內，都報道法國已承諾，7月將交付更多的陣風（Rafale）戰機給印度。

印度軍方先前傳出消息，印度向法國採購的陣風戰機首批4架將在7月底交付印度進入空軍服役，但《經濟時報》在上述報道中，並未提到法國將交付4架還是更多飆風戰機給印度。

印度最大的武器供應國俄羅斯，已同意印度國防部長辛格（Rajnath Singh）要求，更早交付S-4000飛彈防禦系統及價值8.9億歐元的反坦克飛彈和俄製戰機使用的飛彈與炸彈等彈藥給印度，其中一些彈藥甚至可在一周後交付。

消息人士透露，印度最新的戰略合作夥伴美國，則表達願意對中印邊境局勢提供包括衛星在內的早期預警及情報協助，同時印度也向美國增加採購適合高山地區使用的M777榴彈砲及M982神劍導引炮彈等精準打擊武器，因應中印邊境的需要。

消息人士還透露，印度關鍵的武器供應國以色列也承諾，供應印度在中印邊境最需要的防空系統。

印度海軍與日本海上自衛隊共同宣布，雙方已於27日在印度洋舉行雙邊海上聯合演習。日本海上自衛隊推文表示，這次演習的目的是「增進彼此了解」，並強調日本海上自衛隊已成印度海軍的主要夥伴之一。

日本海上自衛隊這次派出23日剛與美軍在南海舉行聯合軍演的訓練艦鹿島號（JS Kashima）、島雪號（JS Shimayuki），參加與印度的海上聯合軍演，印度則派出導彈驅逐艦拉那號（INS Rana）、巡邏艦庫什拉號（INS Kulush）參加。

日本駐新德里大使館表示，這是3年來雙邊第15次的類似演習，演習內容是戰術訓練和交流。