日本7月起全面推行膠袋徵費　各商戶收費由1毫至5毫不等

日本7月1日起全面實施膠袋徵費，今後在超市或便利店購物，取用膠袋需要額外付款。不過每間店舖收費不一樣，不同大小膠袋收費也可能不一樣。

日本AEON在4月時已率先試行徵費，紙袋亦不例外，7月1日起相關的收費會延續。（AEON官網截圖）

日本在7月1日起全國所有零售店舖不再免費提供購物用膠袋，顧客必需付費另外購買。措施意旨鼓勵顧客自攜環保袋減少塑膠廢物，旅客今後在日本購物要考慮自攜購物袋。

不過與香港不同，由於政府未有劃一收費關係，膠袋徵費多少由商戶自行決定。部分如超市如AEON會按膠袋大小，徵收2至5日圓（約港元1.5至3.5毫）不等，而紙袋則劃一收費10日圓（約7毫）。

便利店，LAWSON及FamilyMart所有膠袋劃一收費3日圓（約2毫）。7-11則按膠袋大小收費，特大膠袋收費5日圓（約3.5毫），其餘收費3日圓（約2毫）。

至於100日圓店如大創（Daiso）則分大中小膠袋，分別收費2日圓（約1.5毫）﹑4日圓（約3毫）及7日圓（約5毫）。

不過也並非購買所有東西均需徵費，如新鮮魚肉等會繼續免費提供膠袋，旅客購買免稅品的專用膠袋亦無需徵費。疫情過後打算去日本的朋友需要留意了。