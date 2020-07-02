俄羅斯憲法修正案通過　近80%民眾投票贊成　普京可望連任多兩屆

7月1日是俄羅斯為期一周的修憲公投投票的最後一天。7月2日，公投的最終結果出爐，俄羅斯憲法修正案獲得通過。

俄羅斯中央選舉委員會7月2日完成全部計票結果顯示，77.92%選民投票支持憲法修正案。

根據中央選舉委員會信息中心的數據，77.92%的俄公民投票贊成通過憲法修正案，21.27%的人反對。

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俄羅斯憲法修正案全國投票原定於4月22日舉行，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而推遲。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）隨後簽署總統令，宣布投票日期改為7月1日。基於新冠疫情以及居民的安全，最終決定修憲全民投票於6月25日啟動，並於7月1日結束。

俄羅斯現行憲法從1993年開始實施，並在基本法律保持不變的基礎上，在過去20多年裏曾多次修訂。此次修憲的內容主要包括改變俄羅斯總理和議會的權限、組建政府的新規定、前任總統赦免權、終身上議員制度、一系列社會福利、退休金按通貨膨脹率進行調整等。此外，修憲內容還涉及到允許現任或前任總統再參加兩屆總統選舉。

若修憲成功通過，現任總統普京的任期將會重新計算，意味已執政逾20年的他在2024年任期屆滿後可繼續參選，有可能掌權多兩屆任期，直至2036年。

普京當地時間7月1日也抵達俄羅斯科學院2151號投票站。雖然俄羅斯的新冠肺炎疫情還沒有結束，但是普京在投票時並沒有戴口罩，相比其他地方的一些民眾投票時都戴着口罩。