【BNO】英國智庫：移英港人可為英國帶來3900億港元經濟效益

在「港版國安法」實施後，英國宣布準備讓持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人獲得成為英國公民的途徑，即獲准居英5年，然後可申請定居並在1年後可申請成為公民。此舉引來中方強烈不滿，至於英國方面則有智庫發表報告，估計移居英國港人可為英國國內生產總值（GDP）注入動力，帶來最大400億英鎊（約3900億港元）的經濟貢獻。

英國政府有意向持有BNO護照的港人，放寬取得居英權的限制。（資料圖片）

英國經濟與商業研究中心（CEBR）7月6日發表報告，指根據未來有多少持有BNO的港人移居英國，可為英國帶來120至400億英鎊（約1100至3900億港元）的經濟收益。

目前香港擁有BNO的港人達290萬，CEBR認為，當中的30萬至100萬人較有機會移居英國。而在分析近年在香港參與示威的年齡層，經估算後得出，若最多100萬名港人移居英國，工作5年可為英國帶來400億英鎊的經濟貢獻。

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智庫：港移民可為英國經濟注入新動力

不過報告也指出，移民的實際貢獻如何仍需考慮環境因素，因英國與香港在基建、住屋等文化不同，語言亦不一樣，但考慮到新移民會傾向尋找高科技及資訊行業的工作，同時移民普遍工作更努力關係，長期經濟貢獻可能會比預計更高。

報告亦指出，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）及脫歐帶來的不景下，香港移民可為英國經濟注入新動力。