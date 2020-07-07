國安法｜Zoom與LinkedIn暫停處理港府索取資料要求　Apple稱評估

繼Google、Facebook、WhatsApp、Twitter等之後，視像會議平台Zoom與職場社交網站平台LinkedIn（領英）在7月7日也宣布暫停處理來自香港的索取用戶資料要求。科技巨頭蘋果公司（Apple）則表示，正評估「港版國安法」。

Zoom的創辦人兼行政總裁為1970年出生的美國華人企業家袁征（美聯社）

Zoom已暫停處理來自或有關香港的索取用戶資料要求，香港網媒Hong Kong Free Press引述Zoom的發言人報道，該公司表示支持自由與公開的想法與主意交流，正積極注視有關香港特區的進展，包括美國政府的任何潛在指引。

LinkedIn則表示，正評估新的港版國安法，會暫停回應來自香港執法部門的要求。

Zoom成立於2011年，創辦人與行政總裁為美國華人企業家袁征。至於LinkedIn則為微軟公司（Microsoft）旗下。

蘋果公司：正評估港版國安法

科技巨頭蘋果（Apple）表示，正評估港版國安法帶來的影響，並指自港版國安法上周生效後，目前未有收到索取香港用戶資料的要求。

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多個社交平台或即時通訊軟件包括Facebook、WhatsApp、Telegram、Twitter及Google已在7月6日宣布，會暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求。Facebook及旗下的WhatsApp發表聲明稱，暫停處理港府索取用戶資料的要求，以等待進一步評估《港區國安法》實施的影響，包括進行人權調查及諮詢國際人權專家的意見。