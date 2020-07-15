【新聞教室】Moderna莫德納追趕同業　成功研發疫苗要過多少關

美國莫德納公司（Moderna）和國家衛生研究院合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗傳出好消息，首階段臨床實驗結果7月14日公布，證實疫苗安全，而且成功引發免疫反應。公司定於7月27日開始最重要的第三階段「萬人實驗」。到底一款疫苗從無到有，要跨過多少難關？

根據美國疾病控制和預防中心所列，研發疫苗一般分為大約六個階段。首先是（1）探索階段，例如破解病毒的基因組。之後是（2）臨床前階段，科學家將疫苗注射到動物，例如老鼠或猴子。如果成功，便會展開研發疫苗最重要的階段——（3）臨床實驗。

圖為2020年5月18日，位於美國馬薩諸塞的莫德納治療公司總部。（路透社）

臨床實驗再分三階段

臨床實驗再細分為三個階段。第一階段是安全測試，少數人接種疫苗，測試疫苗的安全和有效劑量，同時確認疫苗能否刺激免疫系統。第二階段是擴大測試，數以百計的志願人士根據年齡等因素細分為不同小組，測試疫苗對不同人的作用。為了加速進度，有研究會將第一和第二階段合併。

到最後的第三階段則是效能測試，科學家為將數以千計的人接種疫苗，觀察感染人數，將與接受安慰劑的人比較。以莫德納的測試為例，公司計劃安排3萬人接種疫苗。

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然後是（4）監管審批階段，不同國家的政府將檢視臨床實驗成果，決定是否批准使用疫苗。例如美國是由食品和藥物管理局的生物製品評價和研究中心決定。如果順利，疫苗將進入（5）生產和（6）品質管理的階段。

根據《紐約時報》統計，全球正在研發逾155款疫苗，最少4款已經進入臨床實驗的第三階段，包括阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學（University of Oxford）合作研發的疫苗。