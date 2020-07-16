英國內政大臣稱正研究措施幫助非持有BNO的香港年輕人

「港區國安法」6月30日在香港實施後，英國隨即公布加大英國國民（海外）護照（BNO）簽證權利的「5+1」方案，但英國工黨議員格文（Andrew Gwynne）7月15日向內政大臣彭黛玲（Priti Patel）提問稱，關注到很多香港年輕人不是BNO持有人，未受惠於計劃，尤其是1997年後出生的年輕人。 彭黛玲回答時稱注意到有關年齡組群遇到的問題，正研究一些選項，又稱英國政府是作出明確承諾。

在野工黨議員格文當天透過視像方式向彭黛玲提問稱，英國的新計劃排除了香港年輕人，特別是那些在1997年後出生的年輕人，他認為，這些年輕人是最活躍於示威活動的一群，更可能成為政府的目標，他希望英國政府就有關問題作出一些保證。

📺 WATCH: At today’s @CommonsHomeAffs we had the Home Secretary before us for questioning. In my first set of questions, I ask her about the Government’s promise to Hongkongers on new rules for British Nationals (Overseas) and a route to citizenship. pic.twitter.com/CgPRYuyx4b — Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) July 15, 2020

內政大臣：正研究一些選項

彭黛玲回應稱，在這問題上，她能夠給出比保證更多的東西，因她正積極研究有關年齡組群，她知道這些人太年輕，難以申請BNO，她表示「我已經在研究一些選項（a number of options），我會很高興之後再回來向委員會分享及講解這些選項，我們正嘗試去完成這些工作，這是複雜的，但我們絕對是對那組群明確作出承諾。」

圖為英國內政大臣彭黛玲2020年6月在社交網站上傳的圖片（FB@pritipatelmp）

英國《衛報》報道指，彭黛玲此舉是研究向18歲至23歲的香港人提供到英國的新權利。根據現行制度，在1997年7月1日後出生者未能申請BNO。

在有關BNO「5+1」方案上，彭黛玲當天又在回答議員問題時表示，正處理有關推行計劃的事宜，政府並有一個部長級小組（small ministerial group）在展開評估等工作。

英國政府之前在7月1日公布BNO的「5+1」方案，即是將讓BNO持有人享5年有限居留許可，之後可申請定居，繼而再定居滿1年後可申請做英國公民。

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