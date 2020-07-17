英國報告指中國人權狀況持續惡化　重申籲獨立調查香港社會事件

英國外交部7月17日發表2019年人權與民主報告（Human Rights and Democracy），對多個地方的人權狀況發表意見，包括指中國的人權狀況持續惡化等。報告又提到香港，重申英方呼籲獨立調查在香港發生的社會事件。

英國政府7月17日發表2019年人權與民主報告（網站截圖）

英方：中國繼續對宗教自由等施加限制

報告稱，自2018年後，中國的人權狀況明顯持續惡化，認為中國繼續對宗教信仰自由、少數民族、媒體表達自由等施加限制，並會拘留及滋擾人權捍衛者，限制公民社會的空間。報告稱，中國政府部門繼續使用任意拘留的手段，法律制度缺乏透明度，尤其是政治敏感的案件。

報告之後又特別提到新疆維吾爾族的人權狀況問題、英國駐港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）一度遭公安拘留事件等。

重申籲獨立調查香港社會事件

在有關香港部分，報告認為香港警察應對示威的手法令人擔憂，採用激烈手段（aggressive tactics），包括頻繁使用催淚彈、橡膠子彈，以及偶爾使用實彈，另一方面報告也提到，有少數死硬派（hard-core minority）示威者使用暴力，包括向警察擲物和汽油彈，及破壞財產。

報告重申，英方已多次透過公開聲明呼籲獨立調查在香港發生的社會事件。報告又稱，英國支持和平合法抗議的權利，外交大臣藍韜文（Dominic Raab）表明，香港警方需適當應對示威，同時示威者的暴力行為不能接受。