【新冠肺炎】特朗普政府傳欲阻止美國CDC獲取新資金做病毒檢測

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，確診人數不斷突破新高。然而， 特朗普（Donald Trump）政府卻計劃削減美國疾病控制和預防中心（CDC）的撥款。

疫情爆發以來特朗普政府並未採納科學的抗疫方案。（Reuters）

《華盛頓郵報》7月19日報道，在一項即將出台的新法案中，美國CDC將獲得100億美元資金，用於追蹤密切接觸者、進行新冠病毒檢測等應對措施。而特朗普政府正試圖阻止這筆資金的撥款。

報道引述知情人士稱，新法案還提及向全美各州撥付數十億美元資金，以及向五角大樓和國務院提供數十億美元資金應對國內外疫情。但這些舉措同樣遭到了特朗普政府的阻撓。

報道稱，特朗普政府和參議院共和黨人在新冠病毒測試資金及其他一些事項上，一直存在分歧。特朗普政府的態度顯然已引起部分共和黨參議員不滿，他們正試圖展開反擊，以便讓這些資金保留在法案當中。

為提升全美疫情檢測能力，美國智庫尼斯卡寧中心（Niskanen Center）政策專家哈蒙德（Sam Hammond）表示，該中心一直在與參議院共和黨人合作，就新冠病毒測試議題立法。就目前情況來看，大規模增加測試的主要瓶頸不是技術上的，而是白宮自身的不妥協態度。

特朗普認為，強大的檢測能力是美國疫情反彈的主要原因。而除了試圖阻止新法案向美國CDC撥款，特朗普政府還要求國內醫院從15日起，改變新冠肺炎患者數據的報吿方式，跳過CDC直接把數據提交給美國衛生與公眾服務部（HHS）管理的數據庫。