【中美博弈】崔天凱：中國有權建設強大國家

中國駐美國大使崔天凱7月18日接受美媒專訪，指出中國有合法權利建設一個現代化、強大及繁榮的國家。美國必須就是否能與一個有着不同文化、不同政經體制的中國和平相處做出「根本選擇」。

崔天凱7月18日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。對於一些西方國家聲稱，中國正變得更加自信、擴張和壓制，崔天凱表示，「人們必須充分認識當今世界的現實」，強調中國與世界上其他國家一樣，有合法權利建設一個現代化、強大及繁榮的國家。

涉港問題

崔天凱亦談及「港版國安法」問題，重申許多中港官員近幾周的講法，稱立法是維護「一國兩制」框架，使這個城市「更穩定」。他說，立法的真正目的，是讓人們在香港開展業務有一個更可預測，更安全的環境。

新疆問題

崔天凱在訪問中否認中國有任何所謂的絕育，或任何試圖強制控制維族人口的機制。他形容這些是胡編亂造，又說外界對新疆問題的看法和判斷是建立在「可疑來源」的報道上。

南海問題

在南海問題及裁決上，崔天凱表示，中國「不會參與這樣的裁決」，而且它「沒有非常堅實的法律基礎」。

他說，中方在南海主權問題上的立場非常堅定，「我們的主張有很強的歷史和法律基礎。但是，我們仍然希望通過外交談判，解決與其他國家，與其他主權聲索國的爭端。」

崔天凱還指責美國對南海的干預破壞該地區穩定。他說，在沒有外界干涉的情況下，南海地區的局勢正在降温。