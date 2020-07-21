【港版國安法】BNO擴權詳情　英國料7月23日前公布

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）在香港時間7月20日晚上宣布，因應中國在香港實行「港版國安法」，倫敦政府暫停與香港的引渡協議，他在同一場合亦表示，有關香港英國國民（海外）護照（BNO）持有者權利的計劃，在國會夏季休會前公布。

他說這個讓港人可在英國暫居及求職的路徑，會在2021年初準備好，細節會在國會夏季休會，即是7月23日前由內政大臣彭黛玲（Priti Patel）公布。

他本周說，在英國做出有關BNO的承諾後，數個英國的夥伴都在考慮、他們願意為身在香港的人提供什麼。澳洲7月9日公布「優待香港人」方案，提供申請永久居留途徑。申請人需通過品格及國安測試才能獲居留權，及後會有渠道申請成為澳洲公民。

英國願意將BNO持有人的權力擴大，源於中國在香港實行「港版國安法」，藍韜文20日在國會中發聲明稱新法是「明顯及嚴重違反中英聯合聲明，亦違反中國的自由假定的國際義務。」

中國強烈譴責

英國首相約翰遜（Boris Johnson）20日在訪問一所學校時說，英國關注「港區國安法」以及中國的侵犯人權行為，尤其是中國在侵犯新疆維吾爾族人人權。他承諾會「強硬」回應，但不是完全放棄與中國接觸的政策。

中國外交部發言人汪文斌20日較早時表示：「英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於『一國兩制』行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

汪文斌強調：「中方對此表示強烈譴責。中方敦促英方，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。」

另一位外交部發言人華春瑩則說：「任何的決定和行為都是要付出代價的，英方到底想不想保持自己的獨立的地位，還是甘心淪為美國的附庸？」