【侯斯頓領事館】美國務院：為保護美國知識產權與國民信息安全

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美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館的消息在7月22日曝光後，美國國務院回應表示，已指示該總領事館要關閉，並稱此舉是為了保護美國人的知識產權與美國人的私人信息。

圖為美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）2019年6月出席記者會時（Getty）

國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）7月22日表示，美方已指示中國駐美國侯斯頓總領事館要關閉，他稱此舉是為了保護美國人的知識產權（Intellectual property）與美國人的私人信息（private information）。

奧塔格斯又稱，美國將不會容忍中國對美方主權的侵犯及對美國人的恐嚇（intimidation），他表示，美國總統特朗普（Donald Trump）堅持中美關係要公平與互惠。

中方：必將作出正當和必要反應

中國外交部在當天較早前證實，美方突然在7月21日要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，批評這是美國單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。

發言人汪文斌稱，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

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