【火星探測】天問一號升空後　再看中美阿聯酋「探火」新進展

中國、美國和阿聯酋分別在7月中、下旬探索火星。7月23日12點41分，搭載中國「天問一號」火星探測器的長征五號遙四火箭在中國文昌航天發射場發射升空。

現時可說這數個國家熱門的「探火季節」。由於火星距離地球較遠，得選擇地球與火星距離最近之時，而這樣的機會每26個月才有一次。在這段期間，火星探測器從發射到抵達火星的時間最短，也最節省燃料，有助降低成本。正因如此，多個國家趕在7月至8月短短幾周內發射火星探測器。

↓↓↓想看更多長征五號火箭升空的照片，請點擊放大觀看：

+ 8 + 7 + 6

中國「天問一號」

中國今次任務名為「天問一號」。中國原定7月20日至25日期間發射長征五號系列火箭，最終選定在23日發射。它載有中國首個火星深測儀器，料於約7個月後抵達火星。

儀器分別有軌道器、着陸器和巡視器。軌道器預期在2020年2月到達火星重力場，並進入環繞行星的軌道。着陸器和探測車將降落至星球表面，後者預期會在火星工作最少90個火星日（相當於我們身在地球的3個月），期間會對火星大氣層及表面進行觀察，以及尋找水及生命的跡象。

火星自轉一次需24小時37分，意味着1個火星日相當於約1.02749125個地球日。

↓↓↓想看更多美國火星探測車「毅力號」照片，請點擊放大觀看：

美國「火星2020」

美國「火星2020」（Mars 2020）任務的發射日期是7月30日。名為「毅力號」（Perseverance）的深測儀器預期會在火星表面逗留1個火星年，收集約40個岩石和泥土樣本，並將其中30個帶回地球研究。

「毅力號」任務目的是尋找可能存在於火星的生命、尋找古時它宜居的條件，以及尋找有微生物存在的證據。

它會攜帶可將二氧化碳轉換成氧的裝置。如果成功的話，人類未來登陸火星會更方便，裝置製造出來的氧氣可供人們呼吸，以及成為其他裝置的推進劑。

美國相較於中國及阿聯酋，在火星上「作客」的經驗明顯較多。美國有3部太空船圍繞火星運行。此外太空總署已有4輛探測車在火星上行駛。它們都是在1990年代後期被送到火星；稍後加上「毅力號」的話，就是第5輛了。

↓↓↓美國太空總署發布探測車「毅力號」的測試影片

阿聯酋「希望號」

阿聯酋火星探測器「希望號」（Hope Probe）在3天前、即7月20日清晨在日本鹿兒島縣種子島航天發射中心發射升空。這成為阿聯酋史上首次，以及阿拉伯世界第一次的星際探索。

阿聯酋通過這個任務，爭取做到第一次進入環火星軌道。它將圍繞火星運行，但不會有探測器着陸。

「希望號」原定15日發射，但因天氣惡劣關係被逼延遲。在當地時間20上午6時58分，日本三菱重工的H2A運載火箭搭載「希望」號火星探測器升空，探測器預計約飛行7個月，於2021年2月抵達火星。

它會環繞火星軌道運行至少一個火星年，以收集大氣數據及監察火星的氣候變化。

↓↓↓想看更多「希望號」的照片，請點擊放大觀看：