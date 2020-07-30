【新冠肺炎】朝鮮公布出現疑似病例後　如今重申零確診

朝鮮7月26日首次報道當地有疑似新冠肺炎（ COVID-19）個案，為一名返回朝鮮的脫北者後，朝鮮官媒《勞動新聞》7月30日稱，境內迄今尚未出現新冠肺炎病例。這是該名脫北者返朝消息傳出後，平壤首次闡明相關立場。

朝鮮日前稱，一名疑似感染新冠肺炎的脫北者19日越境返朝，之後朝鮮將應急防疫級別上調至最高級別。

如今《勞動新聞》則指出，朝鮮境內目前無確診病例，又強調如此也不能掉以輕心，否則後果將不堪設想。疫情防控工作的重中之重是徹底封鎖邊境、領空和領海，需要繼續嚴格封鎖邊境和沿岸地區。

想了解朝鮮民眾以及外交使節在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

+ 16 + 15 + 14

這次事件始於朝鮮7月26日首次報道當地有疑似個案，為一名返回朝鮮的脫北者，引來國際社會關注，同日韓方證實有一名24歲的男脫北者偷渡返回朝鮮，他在6月中旬因涉嫌對一名脫北女子施行性暴力而遭傳訊。

但據韓方判斷，這位男子可能根本沒有感染新冠肺炎，韓國中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓7月27日表示，該名脫北者在韓國從未確診，也不在密切接觸者名單之列。

韓聯社7月30日報道，朝鮮再次主張境內無確診病例，截至29日也未向世界衛生組織等國際機構報告境內出現確診病例，預計朝鮮暫時不會向韓方轉嫁有關疫情的責任。