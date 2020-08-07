騰訊面臨美國封殺　若禁用微信牽連廣泛　其他業務避過一劫？

美國針對中國科網企業宣布擴大「乾淨網絡」計劃（Clean Network），聲稱旨在保障公民私隱和公司敏感資料。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令封殺字節跳動，連騰訊也避不過「厄運」。 華府針對字節跳動旗下手機應用程式抖音海外版TikTok的封殺威脅醞釀多時，通訊軟件微信母公司騰訊的「曝光率」相對較低，不過微信如果遭到全面封殺，牽連可能更加廣泛。

禁令有待演譯 或要求將APP下架

根據行政命令，華府將禁止個別或公司與騰訊或子公司進行任何與微信相關的交易。至於何種交易被禁，則交給商務部長羅斯（Wilbur Ross）決定。命令字眼模糊，實際執行形式有待華府演譯。

美聯社引述歐亞集團（Eurasia Group）分析員特廖洛（Paul Triolo）形容，特朗普如此運用總統權力的情況是前所未有。他認為，行政命令有機會要求蘋果（Apple）或Google手機應用程式商店將TikTok或微信從美國地區下架。

專家：禁用微信切斷中美通訊

雖然暫時未知禁令的實際範圍，不過外界估計封殺微信帶來的影響較大。美國人很少用微信，但微信卻是中國人主要的通訊工具，代替電郵和短訊，支付功能甚至取代現金交易。由於Facebook旗下的Whatsapp等通訊軟件於中國被禁，微信是身處中國的人士和海外親友溝通的重要渠道。《日經亞洲評論》報道，有移居美國的中國人已經開始轉用日本的LINE。未來甚或兩國商務往來的溝通也可能有影響。

智庫新美國（New America）的中國數碼經濟學者韋伯斯特（Graham Webster）認為，封殺微信將帶來後果，因為將實際切斷美國和中國的通訊。他承認，現時的確有數據、私隱和安全憂慮，不過不限於TikTok和微信，行政命令只是將真正的問題困限於政治舞台。

騰訊其他業務暫時避過一劫

近期同樣針對中國科網公司採取行動的印度已經封殺多款中國手機應用程式。除了TikTok和微信以外，騰訊遊戲的《絕地求生》（PUBG，或稱「食雞」）也列於考慮名單。華府率先對微信開刀，不禁讓人猜想騰訊旗下其他業務會否遭到牽連。

騰訊於美國持有多間企業的股份，例如音樂串流平台Spotify、社交媒體Snapchat母公母Snap、社交平台Reddit和汽車公司Tesla，以及在美上市的京東、搜狗和Bilibili等。公司也有份投資多間美國科技和遊戲初創企業，包括《要塞英雄》（Fortnite）遊戲開發商Epic Games和《英雄聯盟》（League of Legends）遊戲開發商Riot Games。不過今次的行政命令列明只是針對微信，美國傳媒報道指暫時相信其他業務不會受影響。