【黎巴嫩爆炸】網路流傳遭篡改影片　加入導彈物體稱貝魯特遇襲

黎巴嫩首都貝魯特發生爆炸，初步相信爆炸來源是多年前一艘俄羅斯貨船的的硝酸銨。當年的船長8月6日向美聯社表示，得知消息後感到驚訝。另外，網絡流傳影片顯示現場出現類似導彈的物體，證實是遭到篡改。

2013年9月，一艘懸掛摩爾多瓦國旗的俄羅斯貨船運載硝酸銨從格魯吉亞前往莫桑比克，途中出現技術問題而被迫停泊貝魯特。黎巴嫩官員拒絕放行，船主和船員最終棄船離開，至於貨船的貨物則放置於港口。

當年的船長普羅科舍夫（Boris Prokoshev）已經退休，到俄羅斯村落靜養。貝魯特發生爆炸後，他收到來自記者的查詢，驚覺貨船運載的硝酸銨是爆炸的兇手。他指，自己於2013年從土耳其上船，船主以100萬美元委託將硝酸銨運到莫桑比克。

為了多賺些錢，貨船停泊於貝魯特，加載幾台重型機器，不過機器太重，船員拒絕運載。由於貨船無法支付港口費用，後來被黎巴嫩扣押，不獲放行。船長和另外三名船員因為入境限制一度被困貨船，最終於2014年返回烏克蘭，貨物則一直存放倉庫。

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網路流傳的影片，指黎巴嫩遇襲。影片原本由美國有線新聞網絡（CNN）和目擊者拍攝，顯示貝魯特港口冒煙。經篡改的影片被製成負片效果，並且將類似導彈的物體加插到片段。

部份片段取自美國有線新聞網絡製片人Mehsen Mekhtfe拍攝的短片。事發時，他經過港口附近，看到爆炸發生。他表示，網絡流傳的影片是假的，強調沒有見到任何導彈，也沒有聽到任何飛機或無人機於上空飛過。

▼Mehsen Mekhtfe拍攝的現場片段：

هيدي لحظة الانفجار يللي وثقتها بكاميرتي وكنت هون قريب. فكرت حريق عادي وما تخيلت انو يكون انفجار ضخم. بهيدي اللحظة خفت بس كنت كتير قوي. اول شغلة فكرت فيها كيف بدي احمي حالي. وقعت على الارض بسبب قوة الانفجار وبهاللحظة دغري فكرت كيف بدي احمي راسي وعيوني #بيروت #Beirut pic.twitter.com/TDFm1yVvPx — Mehsen Mekhtfe (@MehsenMekhtfe) August 4, 2020

Doctored videos of Tuesday's devastating explosion in Beirut are already circulating on every major social media platform https://t.co/NqKhviwE7D — CNN International (@cnni) August 7, 2020

經過篡改的影片於主要社交媒體流傳，包括Facebook、Instagram、Twitter、YouTube和TikTok。部份上載到Facebook的影片被加上「假消息」的警告字眼。