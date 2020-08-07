沙特阿拉伯前情報官員流亡加拿大　指控王儲派人暗殺

流亡至加拿大的沙特阿拉伯前高級情報官員賈布里（Saad al-Jabri）8月6日指，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2018年沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害後13天派人到加拿大暗殺他。

現居於多倫多並受到保護的賈布里說，穆罕默德派遣Tiger Squad（暫譯：老虎小隊）到加拿大刺殺他。他指小隊成員包括法醫專家及儀器，「陣容」類似2018年10月卡舒吉在土耳其伊斯坦堡遇害的情況，看來是想對賈布里照辦煮碗。

賈布里在美國華盛頓哥倫比亞特區的聯邦地區法院提出訴訟，法庭文件中指出，王儲想殺死他，因他持有「該死的資訊」，當中涉及貪污以及「老虎小隊」的事。此外他與美國情報界有緊密連繫，以及他對穆罕默德有深入的了解，令穆罕默德想阻止持有這些資料的賈布里，破壞王儲與美國，以及與特朗普政府的關係。法庭文件指過去3年王儲都想將賈布里置諸死地，到今時今日仍是。

這是首次有沙特阿拉伯前高官公開指控王儲穆罕默德。

賈布里是沙特前王儲及前內政部長納伊夫（Mohammed bin Nayef）的左右手。納伊夫與穆罕默德是政敵。國王薩勒曼（King Salman）改立穆罕默德為王儲後，納伊夫已遭軟禁。

穆罕默德2017年6月掌權後，賈布里逃到國外，經土耳其飛到加拿大。他在法庭文件中指出，老虎小隊企圖入境加拿大殺人，但引起加方邊防人員懷疑，並在問話後拒絕他們入境。

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）稱不能回應特定事件，但留意到有外國行為者企圖監視、恐嚇及威脅住在加拿大的加拿大人。