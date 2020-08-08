【新冠肺炎】美國傳染病專家福奇：高效疫苗問世機會不大

美國總統特朗普（Donald Trump）8月6日接受電台節目訪問時指，美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗或可在11月舉行大選前面世。但美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）及一匿名官員有截然不同的說法。福奇預料出現一支保護程度達98％的高效疫苗機會不大（not great）。

福奇8日在美國布朗大學公共衛生學院（Brown University School of Public Health）舉行的網上直播問答環節中現身：「我們仍未知它的效能會是如何。我們不知道它會不會有50%或60%（的保護程度）。我想它有75%或以上。」他說人們永不應放棄共公衛生的舉措，因最後可能證實的是，不可能生產到一支98%有效的疫苗。

美國食品和藥物管理局（FDA）已說會批准疫苗面市，只要它有效度至少達50%。

福奇也說看來在踏入2021年的數月後，美國人才能廣泛取用疫苗。

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除了福奇，美國有線新聞網絡（CNN）引述一名不願公開姓名的高級政府官員說，到11月初美國總統大選舉行之時，疫苗面世是「形而上可能，但（事實上）不太可能。」

這位接近白宮抗疫小組的高級官員補充說，隨着未來數月繼續有進展，大家仍有理由去期待未來數月有疫苗面世。他說疫苗或在2021年初面世，大概在總統就職日附近。這位官員表示對疫苗研發的時間表感樂觀。