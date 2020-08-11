白羅斯大選｜37歲主婦代替被DQ丈夫上陣參選　成獨裁總統最大對手

白羅斯（Belarus）總統大選9日投票，10日公布的計票結果顯示，長期執政的強人總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）贏得壓倒性勝利，以80.23%的得票率第六次當選總統，主要對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅得到9.9%的選票。反對派拒絕接受官方計票結果，指控選舉舞弊，並要求盧卡申科下台。

現年37歲的季哈諾夫斯卡婭說：「政府並沒傾聽我們的訴求，應該思考和平轉移政權。我們當然不承認選舉結果。」不過，65歲的盧卡申科拒絕下台，他多次指控外國勢力企圖操縱示威者推翻他，但他絕不容許「革命」發生。

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路透社與紐約時報報道，1994年起統治白羅斯的盧卡申科，在這次選舉中面臨掌權26年來最大挑戰，因為民眾不滿經濟衰退、政府對抗新冠肺炎疫情不力又侵犯人權。

盧卡申科曾在前蘇聯時期擔任集體農場管理人，剛上台時因為保留蘇聯經濟體制的許多特徵，如規模龐大但效率不高的國營企業，廣受支持，這也使白羅斯保持穩定，不像俄國和烏克蘭等其他前蘇聯國家，因為貧富差距擴大而在1990年代經歷動盪。

不過，白羅斯經濟未能增長並現代化，俄國又愈來愈不願透過供給廉價石油資助白羅斯，導致白羅斯經濟急遽衰退，盧卡申科的民望也跟着下滑。

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季哈諾夫斯卡婭曾是英語教師，後來辭職當家庭主婦，她的先生季哈諾夫斯基是受歡迎的部落客，卻遭當局阻撓參選總統並身陷牢獄，沒沒無聞的季哈諾夫斯卡婭代夫出征參選後爆紅，成為盧卡申科的主要對手，她的造勢活動吸引大量人潮，是1991年蘇聯解體以來，白羅斯罕見的現象。

外國觀察員認為，白羅斯從1995年起就未舉辦過公平自由的選舉。這次大選投票前，白羅斯當局將盧卡申科的多名對手送進大牢，並對異議者展開刑事調查。

季哈諾夫斯卡婭質疑選舉舞弊之後，數以千計反對派示威者9日在首都明斯克等城市遊行，警方出動水砲車，並發射催淚瓦斯和閃光彈鎮壓示威者。示威者聚集在明斯克市中心紀念碑附近，與數百名手持盾牌的鎮暴警察對峙，他們邊鼓掌邊高呼「勝利」，揮舞旗幟和按鳴喇叭。白羅斯警方說，投票結束以來已逮捕3000人。

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