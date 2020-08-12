【美國大選】拜登為何選擇賀錦麗為副手　拆解四大原因

美國前副總統拜登（Joe Biden）8月12日終於公布其總統選舉的副手人選，她就是加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）。她是美國史上首位獲提名競選副總統的黑人女性。拜登為何選擇賀錦麗為副手？美國有線新聞網絡（CNN）引述政治評論員卡普（Sarah Elizabeth Cupp）指，當中主要有四大原因。

美國大選：圖為2019年7月31日，前副總統拜登（左）及加州參議員賀錦麗（右）在底特律出席民主黨總統候選人第二次辯論。（Reuters）

擁有亞裔血統的黑人

拜登事前已表明將挑選一名女性出任副手，並且面臨愈來愈大的壓力要由黑人女性擔當競選搭擋。賀錦麗的父親來自牙買加，母親來自印度，她於加州（California）長大。拜登選擇她為副手，能向所有美國人證明，他作為一個年長的白人男性，也是真的有意為新一代的種族公平擔任引導人的角色。

年輕而有能力

拜登會於11月迎來78歲生日，若他成功當選，他的副總統有可能在某一天會成為他的接班人。賀錦麗將在10月踏入56歲，尚算年輕。她本來也是2020年總統選舉的候選人，只是後來在2019年12月決定退選。她原本也有成為總統的決心，也有計劃過如何做好總統的工作，因此如果她要接替拜登，會比較順利。

路線較似中間派

賀錦麗的政治路線與中間派比較相似，可吸引中間派、獨立派、甚至中間偏右的選民支持拜登。她表示，她的政綱不會主張廢除私人醫療保險；她希望重整入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE），但並非廢除它；她沒有說要停止為警方提供資金，而是應該重新構想向社區分配公帑的方法。她主張禁止突擊武器進口，但沒有要將禁令擴大至國內現有的武器中。

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其他副手候選人的問題

拜登的其他副手候選人都有各自的問題，有機會導致拜登未能擊敗現任總統特朗普（Donald Trump）。參議員沃倫（Elizabeth Warren）常被特朗普及其支持者當作「出氣袋」，右派人士極度不信任她，而且截至5月，她的支持率都未如理想。

前國家安全事務助理蘇珊賴斯（Susan Rice）有豐富外交經驗，曾出任駐聯合國代表，但她的外交工作曾引起極左及極右人士不滿。密歇根州（Michigan）州長惠特默（Gretchen Whitmer）的知名度不高，而且是白人，未能為拜登團隊帶來種族多樣的形象。前喬治亞州（Georgia）眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）則經驗不足。

賀錦麗在2020年總統初選的表現不俗，美國新澤西州蒙莫斯大學（Monmouth University）6月的調查顯示，有33%的拜登支持者希望賀錦麗成為副總統。