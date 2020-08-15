泰國示威學生運動領袖「企鵝」被捕後獲准保釋　8月16日重投抗爭

自泰國學生在7月18日發起反政府示威後，全國示威不斷。學生組織原定在8月16日再次發起大型示威，而8月14日再有學生運動領袖被捕。他們當中綽號為「企鵝」的帕里（Parit Chiwarak）8月15日獲准保釋，法庭批准他參與16日的示威。

泰國示威：圖為2020年8月14日，學生運動領袖「企鵝」被捕後，被扣留於曼谷的警局。（Reuters）

示威者的訴求，從追究導致社運人士失蹤或死亡的罪責、到要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台、解散國會並重新舉行大選、重新修定軍方制定的憲法及改革君主制度等。其中部分示威者開始對王室直接批評，或有觸犯「冒犯君主罪」（lèse-majesté laws）之虞。根據有關法律，詆毀王室最高可被判監禁15年。

帕里14日在前往曼谷市郊進行示威，途中被捕。他因7月18日的示威被捕，被控透過引起騷亂及不滿來破壞國家安全，以及違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的防疫措施、舉辦多人聚集的示威。曼谷警局副局長三巴頌（Somprasong Yentuam）指，警方會扣留帕里48小時來審問他，其後會帶他到法庭，要求法庭批准警方在法庭審訊前扣留他。

帕里15日獲釋後，在法庭外表示：「我不能白白被捕，民眾應更公開地討論君主制。」

帕里14日被捕的影片被他的友人放到其Facebook專頁上。當時有警察引用法庭的逮捕令，要求帕里接受調查，其後有4人將帕里押上車帶走。