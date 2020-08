美國參議院兩黨議員推新法　抗衡中國在南美影響力

美國參議院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)兩黨議員8月14日合作推出新法案《Advancing Competitiveness, Transparency, and Security in the Americas Act》(ACTSA,暫譯:提升美洲國家競爭力、透明度和安全法),以強化美國與南美洲國家的合作,應對中國在該地區的經濟、政治、安全和情報活動。