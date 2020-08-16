美國參議院兩黨議員推新法　抗衡中國在南美影響力

美國參議院外交關係委員會（Senate Foreign Relations Committee）兩黨議員8月14日合作推出新法案《Advancing Competitiveness, Transparency, and Security in the Americas Act》（ACTSA，暫譯：提升美洲國家競爭力、透明度和安全法），以強化美國與南美洲國家的合作，應對中國在該地區的經濟、政治、安全和情報活動。

法案由外交關係委員會首席民主黨成員梅嫩德斯（Bob Menendez）、民主黨議員卡丁（Ben Cardin）及凱恩（Tim Kaine）、共和黨議員魯比奧（Marco Rubio）及克魯茲（Ted Cruz）等多位議員推動。

美國之音15日報道指出，法案被視為是迄今國會兩黨合作下，制衡中國在拉丁美洲和加勒比海地區勢力擴張最為重大、具開創性的法案。

梅嫩德斯在聲明中說，兩黨立法為加強美國在西半球經濟參與和外交影響力鋪平新的道路，鞏固美國與該地區國家的歷史聯繫，並支持美國夥伴發展所需工具，防止北京掠奪性的經濟行為和對他們基礎設施的風險。

法案內容分為四大方向，包括加強美國在拉美和加勒比地區的經濟工具及外交影響力、抗衡不良經濟行為、確保實體和數碼基礎設施安全以及支持公民社會。