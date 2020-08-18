「不和」還是「被迫」？加拿大財長可謂在最壞的時機下辭職

加拿大財長莫諾（Bill Morneau）突然宣布辭職，震驚加拿大政壇。儘管莫諾堅稱他辭職的理由不如外界所述與總理杜魯多（Justin Trudeau）不和，但不可否認的，是莫諾的辭職時間並不合適，且會衝擊杜魯多的管治。

圖為2019年6月，加拿大財長莫諾（Bill Morneau）與總理杜魯多（Justin Trudeau）一同出席記者會。（Reuters）

莫諾辭職的原因，被指主要有兩國，第一是與杜魯多不和。消息首先由加拿大《環球郵報》 （The Globe and Mail）曝出，其後再由彭博社引述消息，指兩人在應對新冠疫情的財政支出上出現嚴重分歧。

另一個理由，是莫諾被捲入了慈善組織的風波。莫諾的女兒在機構任職期間，被指獲機構支付莫諾及家人的旅費，莫諾期後支付4萬加元。而後機構獲聯邦政府批出一份總值9億加元的合約，被揭曾向杜魯多的多名家人，合共發放近30萬加元的演講費。這次莫諾的辭職，有意見認為是杜魯多背後強迫，用以轉移視線之用。

圖為2019年11月，兩人一同出席一個慶祝活動。自杜魯多（Justin Trudeau）2015年就任總理以來，莫諾（Bill Morneau）一直擔任財長。（Getty）

最壞的時機下辭職

加拿大廣播公司（CBC）分析指出，目前很難想像莫諾辭職的真正理由，或許杜魯多早已有意更換財長，近日發生的事情只是導火線。但不論原因為何，莫諾在這個時候辭職，都不是一個好時機。

特別在上述杜魯多捲入慈善組織風波事件，他才在7月時為事件道歉，加上國家仍正處於疫情時期，內閣要員突然辭職，必然再次打擊杜魯多聲譽。加拿大保守黨領袖希爾（Andrew Scheer）批評，莫諾的辭職證明杜魯多政府正陷入混亂。

受疫情影響關係，加拿大今天仍未發表2020年度財政預算案。莫諾在7月時曾發表簡略預算案，並稱可在秋天時正式公布。莫諾的辭職令憂慮政府新一年度的預算案將如何。