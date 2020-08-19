歐盟：不承認白羅斯大選結果　將很快推制裁措施

白羅斯（前稱白俄羅斯）8月9日舉行總統大選後，當地爆發多場示威，政府一度拘捕數千人，在國際社會引發爭議。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）8月19日表示，歐盟不承認白羅斯大選結果，並將制裁涉及選舉舞弊與打壓示威的人。

米歇爾向記者表示「歐盟將會很快推出制裁，對付那些要為暴力、鎮壓與選舉舞弊負責的人。

德國總理默克爾（Angela Merkel）同日表示，歐盟領袖不能接受白羅斯的選舉結果，形容該選舉既不自由也不公平，她稱，歐盟站在和平示威者的一邊，認為白羅斯應要展開國內對話，她稱「白羅斯要找到自己的道路，那一定要靠國內對話而產生，並且不受到外界干預。」

俄羅斯塔斯社（TASS）則引述白羅斯中央選舉委員會報道，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）將在2個月內舉行連任的就職儀式。

這次風波始於白羅斯總統大選期間，政府取消多名參選人資格，選舉又遭質疑不公，總統盧卡申科雖然高票連任，但觸發民眾大規模示威，反對派指責選舉舞弊，拒絕承認結果，警方則大舉拘捕示威者，高達6,700人。

🔻盧卡申科政府釋放所有示威者後，不少示威者8月14日展示自己的傷勢並投訴受到不當對待🔻

落敗的候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在大選後已出走至立陶宛，她所屬的反對派呼籲歐盟不要承認選舉結果。當地又爆發示威，要求盧卡申科下台。