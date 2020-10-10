【美國大選】參選國會女性打破紀錄　粉紅浪潮2.0勢不可擋？

兩年前，美國中期選舉掀起「粉紅浪潮」（pink wave），國會女議員人數創歷史新高，甚至選出史上最年輕的女議員，也寫下多個「第一」。到了今日，民主黨派出參議員賀錦麗（Kamala Harris）力爭成為首名女副總統，為前國務卿希拉里（Hillary Clinton）4年前飲恨扳回一局。兩黨的政壇女將能否乘勢締造「粉紅浪潮2.0」？

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從希拉里到中期選舉

2018年被喻為「女性之年」，有476名女性參加眾議院選舉，另外有53名女性參加參議院選舉，合共有179名有色人種女性參與國會選舉。一陣「粉紅浪潮」成功創造最多元的一屆國會，不但女議員人數創新高，還選出史上最年輕的女國會議員奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），以及首次有穆斯林女性和原住民女性晉身國會。

2016年，希拉里雖然已經寫下歷史，成為首位獲得主要政黨提名的總統女候選人，但最終痛失成為美國首位女總統的機會。美國婦女與政治中心總監沃爾什（Debbie Walsh）認為，當年的選舉啟發很多女性於兩年後披甲上陣，形容很多人覺得特朗普（Donald Trump）當選後於不同議題失去立足之地，那些議題對很多女性而言是非常重要。

圖為2019年2月5日，美國國會的女議員身穿白衣，聽取總統特朗普發表國情咨文。（Getty）

兩黨女將加碼 再改寫紀錄

來到2020年，推動女性參政的力度有增無減。根據美國婦女與政治中心統計，截至8月24日，分別有583名女性和60名女性參選眾議院和參議院，打破舊有紀錄。當中包括104名爭取連任的議員。沃爾什表示，有人曾擔心兩年前的「女力爆發」只是曇花一現，如今實際看到數字一直增加。

傳統以來，女性選民一直是民主黨的票倉。2016年，希拉里和特朗普的對決中，根據美國有線新聞網絡（CNN）的票站調查，前者於女性選民的得票率有54%，領先後者13個百分點。2018年，眾議院選舉中，59%的女性選民投票給民主黨候選人。到了今年，拜登組合於女性選民的支持度也領先逾20個百分點。

民主黨於今屆國會選舉力爭炮製新一波「粉紅浪潮」。他們推出「紅轉藍」計劃，試圖於共和黨盤踞的地區搶灘，從而擴大眾議院優勢。有31個地區屬於計劃的一部份，當中只有6位候選人是男性，其餘全部都是女性。《新聞周刊》分析指，「紅轉藍」計劃女候選人中，近四分三最近籌得的資金已經超越共和黨對手，民調結果也反映她們距離勝利只是一步之遙。

面對時代巨輪的推進，女性的話語權愈來愈大，相對較保守的共和黨亦起了變化。目前101名女眾議員中，只有13位屬於共和黨。但根據美國婦女與政治中心的數據，參選眾議院選舉的共和黨女性從兩年前的120人增加至今年的227人，當中有95人勝出初選，將正式參戰。不過她們眼前將會是連場硬仗，因為其中約半數候選人將於深藍地區迎戰民主黨對手。

參選的有色人種女性人數亦創下歷史新高。最少有130名黑人女性參選國會，較2012年的48人大增，打破紀錄。黑人女性過往於黑人為主地區都有好表現，但今次她們甚至「踩過界」，於白人為主地區挑戰爭取連任的共和黨人。至於拉丁裔女性、亞裔或太平洋島女性、中東或北非女性以及美國原住民女性的參選人數也全部寫下新紀錄。

圖為2020年8月27日，美國民主黨副總統候選人賀錦麗於華盛頓發表演說。（Getty）

國會多元有助提高代表性

產生更多女議員和創造國會多元，到底對社會有什麼好處？有學者認為，「粉紅浪潮」帶來的變革不是只有象徵意義。杜克大學的性別、性向和女權主義研究教授納什（Jennifer Nash）指，更多黑人女性參選有助正視被忽略的議題。她舉例說：「你可以在5架巴士之中，不乘搭3或4架巴士的情況下上班嗎？車費是多少？」她指，黑人女性過去數十年於她們的社區一直提出有關問題，她們參選將讓問題得到全國的關注。

美國全國人口超過一半是女性，但女性目前於參議院和眾議院所佔的比例仍然不足三成。尼斯卡寧中心高級研究員Rachel Bitecofer直言，女議員和男議員行事的確不一樣，兩者提出的立法不同，關注的議題也不同，愈多女性參選，國會就愈能夠代表女性。