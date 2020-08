如何拯救飲食業？　英國推堂食半價政府包底　坊間有讚有彈

為了防疫抗疫,不少國家限制餐廳的營業時間,甚至禁止堂食,務求減少人流。不過正因如此,新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情導致飲食業經營困難,很多政府也想盡辦法拯救瀕危的食肆。英國月初則推出「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠,反應熱烈,不過也不代表毫無瑕疵。