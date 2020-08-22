如何拯救飲食業？　英國推堂食半價政府包底　坊間有讚有彈

為了防疫抗疫，不少國家限制餐廳的營業時間，甚至禁止堂食，務求減少人流。不過正因如此，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致飲食業經營困難，很多政府也想盡辦法拯救瀕危的食肆。英國月初則推出「Eat Out to Help Out」的堂食半價優惠，反應熱烈，不過也不代表毫無瑕疵。

英國撥款5億英鎊於8月3日至31日期間推行堂食半價計劃。食客逢星期一、二和三到餐廳、咖啡室、酒吧等食肆堂食可享餐飲半價優惠，每餐優惠上限為10英鎊。不過酒精飲品和服務費則不獲折扣。店主只需要向財政部申報折扣金額，即獲發還款項。

根據財政部公布，計劃首兩周已經賣出逾3,500萬個餐。財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）指，數目相當於英國一半人口參與。目前已經有逾8.5萬間餐廳登記計劃。訂座網站Open Table指，相對2019年8月星期一至三的期間，餐廳食客增加27%。

英國財政大臣辛偉誠是堂食半價計劃的推手。圖為2020年8月7日，英國財政大臣辛偉誠到訪蘇格蘭，為餐廳貼上半價計劃的貼紙。（Reuters）

食肆生意增加 海邊城鎮受惠

半價優惠鼓勵食客外出用餐，自然是業界的福音。連鎖越南菜餐廳Pho的聯合創辦人兼常務董事沃爾（Stephen Wall）盛讚政府的計劃，「很高興看到我們的餐廳再次充滿開心的員工和食客。」他指，計劃帶動周初的營業額增加，鼓勵大眾安全外出用膳，餐廳多了顧客，一直到周末生意也很好。

智庫城市問題研究中心（Centre for Cities）指，堂食半價計劃尤其讓海邊城鎮受惠。研究員利用手機數據分析英國63個城鎮，發現相比7月底人流平均增加8個百分點，不過大城市如倫敦和曼徹斯特增幅較小，位於海邊的伯恩茅斯（Bournemouth）增幅最大，達23個百分點。

根據英國政府統計，新型冠狀病毒肺炎入住深切治療部患者8%有肥胖問題，整體人口只有3%人有肥胖問題。曾染疫的首相約翰遜也帶頭減肥。圖為2020年7月27日，英國倫敦一個家庭的電視機播放英格蘭國民保健署的減肥廣告。（Getty）

周末人流減少 專家：不利鼓勵減肥

隨計劃推行，卻有餐廳陸續退出。有位於旅遊熱點的餐廳指出，適逢暑假餐廳本來就很繁忙，優惠作用不大。而且由於優惠只適用於星期一至三，其他日子反而變得較冷清。也有人指，餐廳未能應付突如其來增加的食客，顧客排隊和點餐等得不耐煩，對員工惡言相向，決定索性退出計劃。

另一個問題在於不少快餐店如麥當勞（McDonald's）和必勝客（Pizza Hut）亦有加入優惠，有專家擔心影響政府宣傳的減肥計劃。蒂賽德大學公共衛生營養教授萊克（Amelia Lake）指，為快餐提供補貼和改善肥胖問題互相矛盾，促請政府和商界合作，改進餐單的營養。