英媒：港版國安法實施後　香港人為移民鋪路　紛紛越洋置業搶買

英媒8月24日報道，「港版國安法」生效後，有英國地產公司稱過去2個月，它們向香港買家的出售的單位數量增加1倍多。買家主要買來自住。

英國部分地方樓價勢將因為來自香港的買家而被推高。圖為2017年11月1日倫敦一名女子在地產公司的櫥窗外觀看可供租售物業的資料。（Getty）

香港人Winnie Tong接受路透社訪問時說，想在2年內全家移民英國，但在英國樓價自4月以來急升近15%後，她暫緩在英國買樓計劃。

Winnie Tong現年40歲，之前她對離開香港還一直猶疑不定，現在她拿定主意要去伯明翰（Birmingham）安家。她說因擔心香港愈發政治化的環境會影響她的孩子。

她說：「去年因為反送中抗議活動，我更想移民了，今年差不都也如此，因為國安法我決定要移民。」

她對路透社表示：「好的物業都賣光了，價格也漲了，」她說「現在有太多香港人在英國搶購物業。」

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中國政府在港實施《港區國安法》後，英國稱2021年1月為香港近300萬英國國民（海外）護照持有者開通英國入籍通道。

倫敦地產公司Benham and Reeves董事格倫德赫爾（Marc von Grundherr）表示：「我們從未試過從現有客戶收到那麼多電話。」這間公司為約1,000名香港客戶提供英國物業租賃服務。

英鎊自2014年起貶值以及政府對低於5萬鎊以下物業免收印花稅，都是鼓勵港人在英置業的因素。

英國經濟受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，商戶不時以減價促銷，但這個情況未必會發生在英國物業市場，因不少急需置業的香港人正在當地搶購物業。圖為8月13日牛津街的途人路過商店櫥窗。（AP）

路透社引述倫敦地產公司Arlington Residential稱，過去2個月公司完成逾10宗交易，而這通常是1年的交易總量。香港中原地產亦指出，公司單在7月已售出約60個單位。它更指因單位供應短缺，公司設有候補名單。

另一間公司Battersea Power Station Development Co.表示，來自香港的查詢自復活節後已急升150%。公司有意今年稍後時間在香港舉行展覽會。

萊坊（Knight Frank）數據顯示，香港買家在過去12個月，已成為倫敦市中心的第五大外國投資者，僅次於中國大陸、美國、印度及俄羅斯。香港人買家在外國投資者中，佔整體購買量4％，較2016年的2.5％為高。

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