美國教授用普通話說「那個」　激嬲非裔學生遭停職

美國南加州大學（University of Southern California）一名教授在講解傳意相關內容時，將英文的that對比中文的「那個」（普通話讀音類似nèi ge），卻因聽起來像是歧視非裔人士的詞彙，導致黑人學生聯署抗議。校方已讓教授暫停授課。

YouTube用戶Logan Murphy在8月29日於其帳戶上載有關課程的影片，片中巴頓用普通話說了3次「那個」。（Logan Murphy的YouTube帳戶影片截圖）

美國黑人平權運動因為近來數月續有非裔人士疑遭受警方暴力對待而愈發熾熱，同時令一些人對相關事情變得相當敏感。

美國保守派半月刊National Review報道，傳意課程教授巴頓 （Greg Patton）在南加大馬歇爾商學院教授MBA課程時教導填充詞的用法，並以英文that一字為例，指在中文的語境中，人們說的就是「那個」。

National Review取得一封8月21日的郵件報道，學生指控教授說「那個」時聽來像是「黑鬼」（N-word）來，約有5次（以他當天所授的3堂傳意課計算），冒犯所有黑人學生。

校方後來以巴頓此舉是無視文化多樣性與敏感之處為由，讓他休假。

院長回應事件，稱教授使用的中文字聽起來很像英語中的種族歧視語（racial slur），並說這導致學生莫大痛苦以及不開心，他為此道歉。他宣布會有一位新的教授處理這個課程。巴頓2天後也為此道歉，解釋自己教授這門課已有10年，以「那個」作為例子的做法，數年前已有，而且他沒有將任何英文字與任何種族歧視語連結起來。