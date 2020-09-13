男子遭警用電槍電擊不治　哥倫比亞爆示威反警暴13死逾400傷

哥倫比亞一名男子因為涉嫌違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫措施，遭警員制服並用電槍電擊，送院後不治。事件於波哥大（Bogota）和索阿查（Soacha）引起示威。國防部9月11日表示，連續兩日的示威導致13人死亡，逾400人受傷。

事緣46歲男子奧多涅斯（Javier Ordonez）和朋友於住所相聚，他們外出買酒時遭警察截停，被指違反減少社交接觸規定和在街頭喝酒，要被罰款。奧多涅斯隨後遭兩名警員制服，警員用電槍持續電擊，期間他哀求，「夠了，拜託，不要再這樣做」。

奧多涅斯後來被帶到警崗，但朋友抵達時，他已經不省人事。他的朋友向路透社表示，「當我抵達時，我的朋友差不多要死了，他動也不動。所以我開始對警察大叫，並向他們說：『請幫助他，帶他到醫院。』」奧多涅斯送院醫後，醫生證實死亡。

事件隨即激起示威。7名年輕人9月9日於波哥大示威期間被槍擊身亡，索阿查有3人死亡。另外3人於9月10日的示威死亡，其中一名女子被有人偷走的公共巴士撞倒不治。國防部表示，兩日示威的傷者包括209名平民和194名警察。數十架巴士被破壞，其中13架遭縱火。

波哥大市長洛佩斯（Claudia Lopez）批評部份警員於示威期間無差別對平民開火，應該解僱這些警察。她將119宗警察涉嫌濫用武力投訴轉交總統杜克（Ivan Duque）。杜克指，將迅速調查所有死亡個案，絕不故息濫暴警員。至於牽涉奧多涅斯死亡的兩名警員已經被解僱，並面臨濫權和殺人的控罪，另外五名有關警察被停職。