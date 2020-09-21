【金斯伯格離世】保守派女法官或接任　女權團體憂墮胎權面臨威脅

美國總統特朗普9月19日表示，或會從兩名保守派女子之中，選擇一人接替18日辭世的金斯柏格（Ruth Ginsburg）擔任最高法院大法官。特朗普稱下周會宣布人選。傳聞中的2名熱門人選令人擔心，不論是誰的任命獲得通過，都會令最高法院將更向右傾。

圖為9月19日民眾在美國最高法院門外點起蠟燭，悼念已離世的最高大法官金斯伯格。（Reuters）

特朗普口中的女子，包括芝加哥聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），以及亞特蘭大第十一巡迴上訴法院的拉戈亞（Barbara Lagoa）。

現年52歲的拉戈亞是古巴裔人士，曾任佛羅里達州最高法院法官。她在2019年獲特朗普任命為亞特蘭大第十一巡迴上訴法院法官。

巴雷特則是保守派天主教徒，2017年獲川普提名為芝加哥第七巡迴法院法官之前，是聖母大學法學院（Notre Dame Law School）法律教授。

如果是巴雷特獲得提名，那聯邦最高法院將更為保守，因為她的保守派宗教觀念極為強烈。墮胎權利團體甚至認為，如她的提名獲得聯邦參議院確認，她可能會推翻1973年確認墮胎合法的指標性《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）判決。這讓女權團體深感憂慮。

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