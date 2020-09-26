特朗普將提名最高法院大法官人選

美國多間媒體9月25日引述共和黨消息人士報道，總統特朗普（Donald Trump）將提名聯邦上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，填補金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世遺留的空缺。

美國有線新聞網路（CNN）和《紐約時報》等多間媒體均報道，特朗普已經選定巴雷特繼任大法官，不過他仍然有可能於正式公布前改變主意。特朗普計劃周六下午宣布大法官人選。

報道指，巴雷特是唯一一位曾親身與特朗普見面的大法官人選。據指，特朗普對上一次揀選大法官時，巴雷特已經是熱門人選，所以特朗普對她有一定的熟悉程度。巴雷特曾為已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）擔任職員，被視為是他的門生，亦讓她佔優。

特朗普同日向記者表示，對最高法院大法官繼任人選已經有決定，不過拒絕透露是否提名巴雷特。

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48歲的巴雷特將會是自1991年的托馬斯（Clarence Thomas）以來最年輕的大法官人選。由於最高法院大法官奉行終身制，巴雷特有機會一直擔任大法官直到本世紀中葉，對特朗普和共和黨有利。

參議院司法委員會有意於10月12日一周舉行確認提名聽證會。共和黨參議員目標是於大選前通過提名。如果參議院通過提名，巴雷特將成為歷來第五位最高法院女大法官。