金正恩道歉信全文曝光　青瓦台一併公開韓朝領袖近期互相慰問私函

韓國一名於9月21日失蹤的韓國漁業公務員在試圖向朝鮮投誠時，遭朝鮮軍隊射殺。韓國總統府青瓦台25日收到朝鮮方面的通知函，朝鮮領袖金正恩就事件道歉，青瓦台同日也公開這份電報的全文內容，朝方在文中兩度致歉，但也不滿韓國之前批評朝鮮「野蠻行為」的言論，並稱深表遺憾。 青瓦台表示，在韓方公布此事後，民眾更關注韓朝領袖友誼交流，總統文在寅並指示官員公開他與金正恩在9月初就新冠肺炎（COVID-19）疫情互相表達關心的親筆信。下文將列出全文。

圖為2020年9月25日，韓國總統文在寅在利川出席軍人節典禮。（AP）

青瓦台國家安保室長徐薰9月25日召開記者會，公開朝方以朝鮮勞動黨中央委員會的名義發送、回應韓國公民遭朝鮮軍隊射殺一事的電報內容。朝方在文中兩度表達歉意，但也不滿韓國之前批評朝鮮「野蠻行為」的言論，對此表示遺憾，以下為朝鮮方面的電報全文：

致青瓦台 據貴方報道，22日晚上在黃海南道康翎郡沿岸海域發生了一名不明身份人員在我方領海展開了深入非法入侵，遭我軍方人員擊斃（推定）的事件。 據事件調查顯示，我方負責在該水域執勤的警衛部隊接到正在捕撈作業的水產事業局副業船報警，表示發現一名身分不明男子，警衛部隊隨即出動，在距離80米處，向乘着漂浮物非法入侵我方康翎半島前沿岸的該人員確認身份，但是開始時，該人只模糊說自己是大韓民國的某人而含糊其辭，並沒有繼續回答。 由於他始終不回應我方軍人的執法命令，我方軍人放了兩發空槍，該身分不明人員嚇得趴下，表現想逃走的情況。根據我方軍人講述，該人趴下後似乎想要往身上蓋什麼東西。 我方軍人在艦長的決心下，依據海上警戒執勤規定所允許的行動準則，向侵入者射擊十多發子彈，這時距離是40至50米。 射擊後沒有任何動靜，我方軍人靠近他至10多米處，展開確認及搜索，但並未在漂浮物上發現該非法侵入者，只發現大量血跡。 我方軍人判斷非法侵入者已遭擊斃，所以根據國家緊急防疫規定，焚燒該人帶來的漂浮物。 以上便是向我方黨領導層匯報的事件始末調查結果。 不知貴軍方以什麼證據為基礎，在沒有向我方要求對非法入侵者的執法過程解釋的情況下，僅憑單方面推測便使用「野蠻行為」、「應分的代價」這種帶有不敬與對立色彩的激烈措辭，我們不禁深表遺憾。 黨中央認為該次事件不應該發生，為防止再發生類似的不幸事件，黨中央已下達指示，要求加強海上警戒監視工作，今後要建立記錄執法過程體系，以避免在執法過程出現小失誤而可能招致巨大誤會的事件發生。 對於在我方水域發生這種對韓朝關系毫無益處的事件，我方向貴方表達歉意。黨中央反覆強調以防因這種遺憾事件而損害最近韓朝關係緩慢建立起來的信任與尊重，要加強健全安全措施，深刻反省，提高警戒意識。 國務委員長金正恩同志轉達表示，對於本就處於在惡病毒帶來病魔威脅中的南方同胞們，我們不單沒能給予幫助，還在我方水域發生如此不光彩的事件，讓文在寅總統和南方同胞巨大失望，對此我們感到非常抱歉。 希望貴方對所發生的事件給予準確理解。 朝鮮勞動黨中央委員會統一戰線部 2020年9月25日

圖為2020年9月25日，民眾在首爾站收看電視新聞報道，報道播出朝鮮領袖金正恩的照片。（AP）

韓國青瓦台在同日也公開了韓朝領袖在9月初互相通訊的信函內容，是次為自2020年3月後，韓朝領袖時隔半年再互致信函。以下為文在寅於9月8日向金正恩發出信件，之後金正恩在9月12日回信：

文在寅的親筆信：

致朝鮮民主主義人民共和國國務委員長金正恩閣下

在與新冠病毒展開長期且痛苦的惡戰情況下，還要集中面對暴雨及數次颱風侵襲，對我們所有人來說是一場非常重大的考驗時期。

我對國務委員長直接視察災難現場、慰問處於困境的人們，並把災後重建視為優先，對此我深有共鳴；特別是國務委員長「尊重生命」的強烈意志，我對此表示敬意。

倒塌的房屋可以重建，崩塌的橋樑可以再重新連接，倒下的稻穗可以再次扶起來，但是人的生命無法再挽回，無法改變，具有絕對價值。

共同守護我們八千萬同胞的生命與安危，是我們在處於何種挑戰和困難之中也必須堅守的最根本。

雖然在現時每天都如履薄冰的狀況下，無法互相幫助的現實令人惋惜，但是身為同胞，我們會齊心協力支持和戰勝（難關）。

期盼國務委員長能盡早克服與北方人民的共同難關。

希望國務委員長與家人能夠一直健康。

2020年9月8日

大韓民國總統文在寅

金正恩的親筆信全文：

致大韓民國總統文在寅閣下

已經收到總統的來信。

讀到來自總統的久違親筆信，我感受到濃厚的同胞之愛。

感謝送來如此溫暖的心意。

我也通過這個機會向總統與南方同胞傳達我無限的真心。

近日，貴側地區不斷出現惡病毒擴散和連環發生的颱風災害消息，是一場誰也無法代替承擔的艱難挑戰，總統獨自承受沉重的負擔，我能體會總統的辛勞。

總統如何勞累、如何承擔重責，付出多少心力克服這個考驗，我比任何人都還要清楚。

但是我堅信只要憑着總統對國家和人民與眾不同的真誠、堅強的意志與能力，一定能戰勝這場危機。

我期盼今年可怕的時光能盡早過去，早日迎來美好的事情。

我擔心總統面對繁重政務會忘記照顧自己的健康，請時時刻刻注意自身的健康。

而且，我在此希望總統能守護南方同胞的健康與幸福。

朝鮮民主主義人民共和國國務委員長

金正恩

2020年9月12日