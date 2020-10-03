【美國大選2020・特朗普確診】總統倘無法出戰　怎麼辦？

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，美媒一度傳出特朗普呼吸困難的消息，雖然後來他的Twitter帳戶發文稱治療進度良好。但萬一他真的病重，會導致美國面臨前所未有的「選舉危機」。

特朗普如無能力參加11月3日的總統大選，共和黨全國委員會需要重新提名一位候選人參加大選。此過程需要共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）和其168名成員參與。無論是共和黨或者民主黨，重新提名候選人都會衍生不少問題。以下列舉有可能出現的某些問題。

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部分選民已經投完票

許多州份已開始印刷、郵寄甚或驗收選票，新提名人的姓名不太可能趕在選舉日之前印在選票上。而且，部分地區已開始允許民眾親身前往票站投票，某些選民已完成投票，包括海外選民以及選擇提前投票的人。

選舉人票問題

全美國總共有538個選舉人（Elector），會按其所在州份的普選票結果投票，萬一選票上所載列的候選人已死或無行為能力，「選舉人團」（Electoral College）得在選舉結束後，於12月開會討論選舉，如選民向一個已死或無行為能力的人投票，那麼這些票是否等於支持替補人選

很多州法律無提到這種情況

在法律方面，如果共和黨需要提名另一名候選人，各州分別會按照自己的地方法律來決定如何進行選舉，不過大多數州份都沒有就這種情況制定規則。很多州份的法律並未涉及這個問題。

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形成不民主局面

美國選民的票是投給候選人而非投給黨，這就可能就會發生一種情況，就是有共和黨人和獨立選民不願意投票給特朗普，但如果候選人是副總統彭斯（Mike Pence），他們樂意投票彭斯一票。而倘若彭斯替代特朗普參選，將形成非常不民主的局面，因為彭斯從未參與共和黨的初選。

英媒建議後備方案

《衛報》2日稱，如果特朗普無法參選，最直截了當的方法就是由副總統候選人頂上，或者理論上可以提出讓之前參加初選的其他候選人參選，然後聽取黨內聲音。

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推遲選舉

選舉日期依照憲法決定，法律規定，美國每4年舉行一次大選，投票日期為11月第1個周一後的第1個周二。

倘若真的要延遲大選，需由國會採取行動，即改變大選日子需獲得眾議院和參議院批准。不過特朗普之前以疫情為由想推遲大選被共和黨內其他人駁回。