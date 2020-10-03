【特朗普確診】競選經理染疫　選戰怎麼打？美國副總統彭斯挑大樑

美國總統特朗普（Donald Trump）的競選經理施特平（Bill Stepien）10月2日都證實感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。有人擔心特朗普陣營的競選工程會受影響。美媒稱副總統彭斯（Mike Pence）須在管理整個項目上，扮演更重要角色。

美國《政治報》網站（Politico）2日引述競選團隊高級成員指，施特平出現輕微而類似流感的症狀。副競選經理克拉克（ Justin Clark）會負責在團隊位於阿靈頓（ Arlington）的總部監督團隊的工作，但管理工作仍主要由施特平負責，他會自我隔離並遙距工作。

特朗普競選團隊10月2日發布由施特平署名的聲明稱，所有之前已公布的、預定有總統參與的宣傳活動，都已在變成虛擬活動或是已被暫時推遲。之前已宣布有第一家庭成員參與的活動都會被暫時推遲。其他宣傳會以獨立個案考慮，而團隊會在未來數天發布有關的通告。聲明稱已經檢測證實沒染疫的彭斯，恢復按已定日程出席宣傳活動。而有關總統的進一步消息會由白宮公布。這份聲明在公布。

公共廣播公司（PBS）記者德雅爾丹（Lisa Desjardins）3日在Twitter上公布一份名單，指「白宮群組」目前有23人確診。有聲音認為特朗普競選團隊的工作或大受影響。

美國大選尚有1個月便舉行大選，特朗普與彭斯的日程、團隊的工作、每位第一家庭成員在宣傳上的分工都應規劃好。兩大「舵手」特朗普及競選經理須接受隔離當然會造成不便，但估計他們會快速調動管理人員，實行「靈活走位」，將影響降至最低。彭斯將會是工作量增加的其中一人。

彭斯及其妻2日的病毒檢測結果為陰性，他當日繼續在官邸工作。《紐約時報》2日報道，彭斯會在競選團隊中扮演更重要的角色，並代表特朗普出席競選活動。彭斯7日會和民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行辯論。報道引述華府高官指，彭斯其後會在亞利桑那州（Arizona）及印第安納州（Indiana）出席競選活動。