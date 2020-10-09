【諾貝爾和平獎】對抗飢餓有功　聯合國世界糧食計劃署獲獎

10月9日諾貝爾獎和平獎正式公布：聯合國旗下組織世界糧食計劃署（World Food Program，WFP），以「協助在戰亂及貧困的人們對抗飢餓」，獲得2020年諾貝爾獎和平獎。

圖為2020年1月，世界糧食計劃署的糧食運送到了布基納法索的皮拉西，正準備分配。（Reuters）

2020年的諾貝爾和平獎，由世界糧食計劃署（World Food Programme）獲得。WFP是根據1961年第16屆聯合國大會和第11屆聯合國糧農組織大會的決定成立，並由聯合國和聯合國糧農組織共同創辦，自1963年正式運作。

在2015年，聯合國決定把消除飢餓視為可持續發展的目標之一，WFP成為聯合國實現這個目標的主要方法。直至今天，WFP是世界上最大的人道主義組織之一。

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疫情與戰亂令情況惡化

根據聯合國的數字，2019年共有1.35億人遭受嚴重飢餓的衝擊，創近年以來新高，原因大部分來自戰爭和武裝衝突。WFP在2019年已向88個國家，近1億人提供了援助。

但在2020年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的衝擊下，令飢餓的受害者人數增加。在也門、剛果民主共和國、尼日利亞、南蘇丹和布基納法索等國家，暴力衝突和疫情進一步令當地處於飢餓邊緣的人數急增。

諾貝爾和平獎：圖為挪威諾貝爾委員會主席安德森10月9日在挪威奧斯陸宣布，聯合國世界糧食計劃署獲頒2020年諾貝爾獎和平獎。（Reuters）

挪威諾貝爾委員會主席安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，希望藉頌獎表揚WFP的努力，「將全世界的視線轉往數以百萬計正苦於飢餓以及面臨飢餓威脅的人。」

飢餓與武裝衝突是一個惡性循環：戰爭和衝突可能導致糧食不足和飢餓，而飢餓可能會進一步引發戰爭和衝突：「除非我們結束戰爭和武裝衝突，否則我們將永遠無法實現零飢餓的目標。」

安德森又補充道，即使沒有疫情發生，WFP也值得拿到這個獎項。但在疫情下讓它更有理由獲得頒獎：在全球處於危機的時刻，世界需要多邊主義。

諾貝爾和平獎：圖為2018年4月，世界糧食計劃署的專用貨機抵達白羅斯的明斯克機場。（Reuters）

回顧諾貝爾和平獎

諾貝爾和平獎是由瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1895年所簽署的第三份、也是最後一份的遺囑中所設的5個諾貝爾獎項之一。他的遺囑寫明，和平獎得主必須是促進民族團結友好、撤走或裁減常備軍隊，以及為和平付出最多貢獻的人和組織。

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得獎名單公布時間表：

生理學或醫學獎：香港時間10月5日下午5時30分

物理學獎：香港時間10月6日下午5時45分

化學獎：香港時間10月7日下午5時45分

文學獎：香港時間10月8日下午7時

和平獎：香港時間10月9日下午5時

經濟學獎：香港時間10月12日下午5時45分