美國大選2020快將進入直路　美媒民調：拜登領先特朗普12個百分點

美國大選2020尚有約3周便舉行，在這個選戰快將進入直路的階段，《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）進行的民意調查顯示，美國現任總統特朗普（Donald Trump）仍持續落後前副總統拜登（Joe Biden）甚多。

特朗普在支持度方面與拜登的差距多得無法彌補；選民似乎不受近期發生的事件所影響，當中包括第一場總統候選人辯論、副總統辯論、以及特朗普確診感染新型冠狀病毒肺炎並入院等事件。

《華盛頓郵報》民調顯示，54%受訪而看來會投票的選民支持拜登，支持特朗普的有42%；拜登在已登記選民中領先12個百分點，與近月民調結果一致。

在女性可能投票的女性選民中，拜登領先23個百分點，有59%受訪者支持，支持特朗普的有36%。

男性選民 特拜有得爭

在看來會投票的男性民中，特朗普與拜支持率各為48%。

如果這趨勢持續，會出現與2016年截然不同的局面，當時特朗普在男性選民中領先11個百分點，而民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）則在女性選民中領先13個百分點。

在兵家必爭的郊區，不同性別選民之間的差距也相當懸殊；郊區62%受訪女性支持拜登，34%支持特朗普；郊區受訪54%男性支持特朗普，43%支持拜登；整體來說，拜登在所有郊區選民中，以53%對44%領先。

↓重溫首場美國總統大選辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

特朗普染疫 影響3州選情

哥倫比亞廣播公司（CBS）的最新民調也顯示，拜登在密歇根與內華達兩個關鍵州份的可能投票的選民中，都以52%對46%領先特朗普；而雙方在另一個重要州份艾奧瓦州的可能選民中，則以49%打成平手。

這三州的多數可能投票的選民都認為，特朗普以不負責任的態度處理自己染疫一事，成為全國民眾的壞榜樣。

鮑德溫—沃利斯大學（Baldwin Wallace University）、奧克蘭大學（Oakland University）、與俄亥俄州北部大學（Ohio Northern University）合作進行、並於9日公布的民調結果顯示，拜登在密歇根州以50%對43%的七個百分點優勢取得領先，在賓夕法尼亞州也以50%對45%的5個百分點優勢領先，在威斯康星州也以49%對43%的將近7個百分點優勢領先特朗普。

特朗普則在俄亥俄州以47%對45%的些微優勢領先，但這個差距在誤差範圍內。

特朗普在2016年在俄亥俄州、密歇根州、賓夕法尼亞州及威斯康星州都取得獲勝。