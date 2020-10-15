【新冠肺炎】特朗普14歲兒子一度確診　未有出現症狀

美國總統特朗普（Donald Trump）夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月14日表示，14歲兒子巴倫（Barron Trump）的新型冠狀病毒（COVID-19）測試呈陽性，但未有出現症狀。目前，梅拉尼婭與巴倫的檢測結果已同轉為陰性。

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY — Melania Trump (@FLOTUS) October 14, 2020

梅拉尼婭說，自特朗普與她確診後，「我自然立刻想到我們的兒子（巴倫），而令我們欣慰的是，他的檢測結果呈陰性，但當時我仍禁不住想，明天或之後又會如何呢？他再次接受測試，我的恐懼終變成現實，結果呈陽性。幸運的是，他是個堅強的少年，沒有任何症狀。在某種程度上，我很慶幸我們三人同時經歷這個過程，因為我們可以互相照顧，一起度過難關。」