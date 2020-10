美國大選2020｜拜登重蹈希拉里敗選覆轍？美媒分析稱兩者大不同

美國大選2020會在11月3日舉行,與4年前此際相同,目前也是民主黨候選人民調大幅領先、一些共和黨的州看似鬆動、特朗普(Donald Trump)也大力鞏固基本盤,讓民主黨會否重蹈覆轍的話題不斷。

美國全國廣播公司(NBC)指出,儘管諸多與2016年相似的情況不容忽視,但若細看民調數字仍可看出今年一些重大差異,重要性甚至超過新型冠狀病毒疫情與高失業率。

● 拜登領先的內涵不同

美國全國廣播公司/華爾街日報(NBC News/Wall Street Journal)9到12日所做的民調,顯示民主黨候選人拜登(Joe Biden)在已登記選民的支持度領先特朗普11個百分點,與2016年差不多時間一份民調顯示前國務卿希拉里(Hillary Clinton)領先特朗普10個百分點的情況雷同。

全國廣播公司指出,這回拜登不僅領先,支持度還是53%,這會比當時希拉里只有47%,變數少很多。這代表即便特朗普能囊括所有拜登拿不到的票,頂多也是47%;上回希拉里最終得票是48%,特朗普是46%,凸顯4年前10月中的民調領先態勢充滿變數。

●這回執政的是特朗普

最新民調顯示62%受訪美國民眾不滿國家走向,與4年前此際有65%的人不滿差不多,但最大差別是4年前有執政包袱的是民主黨,特朗普是被認為能帶來改變者,這回卻角色對調,換特朗普成了有包袱的執政者。

● 拜登不若希拉里惹人嫌

兩位民主黨候選人給選民的觀感不同,拜登給選民較正面的觀感,希拉里則否。已登記選民中對拜登有好感者43%、惡感者42%,相抵銷後是正1;反觀當年希拉里的好感度40%、惡感度50%,一來一往成了負10。

特朗普目前的好感度是42%、惡感度53%,一來一往是負11。

● 在三大族群表現遠勝希拉里

在獨立選民、65歲以上選民、白人選民這幾個領域,拜登對特朗普的表現都較上回希拉里好。

拜登目前在獨立選民的支持度上比特朗普多7個百分點,4年前是特朗普在獨立選民裡比希拉里好1個百分點;此外,獨立選民這回早早「心有所屬」,85%已有定見,不像4年前此時做出決定的獨立選民僅62%。

65歲以上選民中,拜登目前以54%對44%領先特朗普10個百分點,上回則是特朗普46%比45%領先希拉里。尤其重要的是,年者長投票意願高,在密歇根、賓夕法尼亞、威斯康星等幾個關鍵決戰州份中,年長選民的人口比例都較多。

白人選民中,目前拜登也僅以46%對50%小輸特朗普4個百分點,上回希拉里在白人選民輸特朗普9個百分點。全國廣播公司認為,諸多數字凸顯這次選情與4年前有顯著差異。

↓重溫9月29日首場美國總統候選人辯論中的「精華片段」:

● 共和黨內有人已悲觀

英國《衛報》指出,明尼蘇達大學政治與治理研究中心(Center for the Study of Politics and Governance)主任雅各布斯(Larry Jacobs)說:「特朗普已打出美國現代史上最爛的總統選戰,拜登取得的領先已超過誤差範圍,我認為這些數字都是真的。」

「特朗普沒有什麼能扭轉選情的東西,他需要有氫彈等級的議題,選舉看似已拍板定案。只要你們去看民調平均數字、到各州走一走,情況都很一致,沒什麼大的變化。對我而言,這場選舉差不多結束了。」

今年角逐共和黨內總統提名失利的前國會議員沃爾什(Joe Walsh)說:「特朗普會被打爆。我想到選舉之夜就能看到他落敗,共和黨也會丟掉參議院多數。這回很可能會是百年來美國投票率最高的一次,共和黨會被血洗(bloodbath)。」